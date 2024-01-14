https://sputniknews.com.tr/20240114/ekvadorda-7-hapishanede-cetelerin-elinde-rehin-tutulan-gardiyanlar-kurtarildi-1079618159.html

Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin elinde rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı

Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin elinde rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T11:20+0300

2024-01-14T11:20+0300

2024-01-14T11:27+0300

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Ekvador'da, Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Noboa, "İdari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için çaba gösteren başta Bakan olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetleri kutluyorum" ifadesini kullandı.Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.Fito lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.OHAL ilan edilmiştiÜlke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240111/ekvador-devlet-baskani-noboa-savas-halindeyiz-bu-teroristlere-teslim-olamayiz-1079519581.html

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ekvador, ohal, gardiyan, çete, çete şiddeti