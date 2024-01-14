https://sputniknews.com.tr/20240114/ekvadorda-7-hapishanede-cetelerin-elinde-rehin-tutulan-gardiyanlar-kurtarildi-1079618159.html
Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin elinde rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı
Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin elinde rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T11:20+0300
2024-01-14T11:20+0300
2024-01-14T11:27+0300
ekvador
dünya
ohal
gardiyan
çete
çete şiddeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079559754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ccad59566fd29b1783f0963a49432e.jpg
Ekvador'da, Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Noboa, "İdari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için çaba gösteren başta Bakan olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetleri kutluyorum" ifadesini kullandı.Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.Fito lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.OHAL ilan edilmiştiÜlke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ekvador-devlet-baskani-noboa-savas-halindeyiz-bu-teroristlere-teslim-olamayiz-1079519581.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079559754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0617550fa23692f4120581b5c4211c58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekvador, ohal, gardiyan, çete, çete şiddeti
ekvador, ohal, gardiyan, çete, çete şiddeti
Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin elinde rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı
11:20 14.01.2024 (güncellendi: 11:27 14.01.2024)
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.
Ekvador'da, Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.
Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Noboa, "İdari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için çaba gösteren başta Bakan olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetleri kutluyorum" ifadesini kullandı.
Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.
Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.
Fito lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.
Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.
OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.
OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.