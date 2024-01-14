https://sputniknews.com.tr/20240114/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1079631531.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T16:13+0300

2024-01-14T16:13+0300

2024-01-14T16:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

şeyh halife bin zayid al nahyan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Al Nahyan, askerlere yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240114/msb-suriyenin-kuzeyinde-7-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079629643.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, şeyh halife bin zayid al nahyan, telefon görüşmesi