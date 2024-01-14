https://sputniknews.com.tr/20240114/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1079631531.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T16:13+0300
2024-01-14T16:13+0300
2024-01-14T16:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
şeyh halife bin zayid al nahyan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Al Nahyan, askerlere yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/msb-suriyenin-kuzeyinde-7-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079629643.html
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recep tayyip erdoğan, şeyh halife bin zayid al nahyan, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, şeyh halife bin zayid al nahyan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Al Nahyan, askerlere yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.
Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı ifade edildi.