https://sputniknews.com.tr/20240114/akom-tarih-verdi-10-gun-surecek-1079625363.html
AKOM tarih verdi: 10 gün sürecek
AKOM tarih verdi: 10 gün sürecek
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için son hava tahminlerini yayınladı. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklık kentte yükselişe geçiyor. 10 gün... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T13:54+0300
2024-01-14T13:54+0300
2024-01-14T13:54+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sıcak
sıcak hava
hava durumu
istanbul hava durumu
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava yerini az bulutlu ve açık bir havaya bırakıyor.Gün boyunca 8 derece civarında seyredecek olan sıcaklığının bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda gizli buzlanma olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bugun-hava-nasil-olacak-meteoroloji-son-durumu-paylasti-1079616064.html
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istanbulda hava durumu, akom açıkladı, istanbulda sıcaklık artacak mı, istanbulda soğuk hava
istanbulda hava durumu, akom açıkladı, istanbulda sıcaklık artacak mı, istanbulda soğuk hava
AKOM tarih verdi: 10 gün sürecek
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için son hava tahminlerini yayınladı. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklık kentte yükselişe geçiyor. 10 gün boyunca sürecek olan mevsim normalleri civarı ve üzeri sıcaklıklar kaç dereceyi bulacak, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava yerini az bulutlu ve açık bir havaya bırakıyor.
Gün boyunca 8 derece civarında seyredecek olan sıcaklığının bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.
Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda gizli buzlanma olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.