https://sputniknews.com.tr/20240114/akom-tarih-verdi-10-gun-surecek-1079625363.html

AKOM tarih verdi: 10 gün sürecek

AKOM tarih verdi: 10 gün sürecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için son hava tahminlerini yayınladı. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklık kentte yükselişe geçiyor. 10 gün... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T13:54+0300

2024-01-14T13:54+0300

2024-01-14T13:54+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

sıcak

sıcak hava

hava durumu

istanbul hava durumu

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava yerini az bulutlu ve açık bir havaya bırakıyor.Gün boyunca 8 derece civarında seyredecek olan sıcaklığının bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda gizli buzlanma olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240114/bugun-hava-nasil-olacak-meteoroloji-son-durumu-paylasti-1079616064.html

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istanbulda hava durumu, akom açıkladı, istanbulda sıcaklık artacak mı, istanbulda soğuk hava