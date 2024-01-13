https://sputniknews.com.tr/20240113/turkiyenin-en-buyuk-deniz-tatbikatlarindan-denizkurt-i-tatbikati-28-ulke-katilimiyla-devam-ediyor-1079600513.html
Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatlarından: DENİZKURT-I tatbikatı 28 ülke katılımıyla devam ediyor
Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatlarından: DENİZKURT-I tatbikatı 28 ülke katılımıyla devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan DENİZKURDU tatbikatını gerçekleştiriyor. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T12:27+0300
2024-01-13T12:27+0300
2024-01-13T12:27+0300
türkiye
tatbikat
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
deniz
gemi
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
denizkurdu 2015 tatbikatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'in çeşitli noktalarında düzenlenen DENİZKURDU-I tatbikatını gerçekleştiriyor. 16 Ocak’ta bitecek olan tatbikata dair birçok fotoğraf yayınlandı. Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ateşenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, Aksaz açıklarında icra edildi. Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da yerinde takip etti.Deniz mayınları tek seferde etkisiz hale getirildiTatbikat çerçevesinde TSK personeli, denizde kontrolsüz olarak sürüklenen mayınların imhasını gerçekleştirdi. TCG Akçay tarafından tespit edilen mayın SAS timi tarafından üzerine patlayıcı fünye sistemi kurularak imha edildi. NATO ülkeleri arasında yalnızca Türkiye’nin kullandığı bu taktik Karadeniz’de de aktif olarak kullanılıyor.Tatbikatın bir diğer senaryosunda ise taarruz helikopterleri, sualtı taarruz botları hava ve denizden hedefleri etkisiz hale getirdi. Senaryo çerçevesinde düşmanların bulunduğu bir adaya bin 500 metreden adaya atlayan SAT timleri adanın güvenliğini sağlayarak amfibi hücum timlerinin adaya girişini sağladı.Toplamda 102 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 49 uçak, 17 helikopter, 22 İnsansız Hava Aracı ile kamu kurumları da dâhil yaklaşık 17 bin personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta gün sonunda geçit töreni düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/mitten-turkiye-sinirina-160-km-otekideki-pkkliya-operasyon--1079594223.html
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tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, deniz, gemi, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), denizkurdu 2015 tatbikatı
tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, deniz, gemi, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), denizkurdu 2015 tatbikatı
Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatlarından: DENİZKURT-I tatbikatı 28 ülke katılımıyla devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan DENİZKURDU tatbikatını gerçekleştiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'in çeşitli noktalarında düzenlenen DENİZKURDU-I tatbikatını gerçekleştiriyor. 16 Ocak’ta bitecek olan tatbikata dair birçok fotoğraf yayınlandı. Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ateşenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, Aksaz açıklarında icra edildi. Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da yerinde takip etti.
Deniz mayınları tek seferde etkisiz hale getirildi
Tatbikat çerçevesinde TSK personeli, denizde kontrolsüz olarak sürüklenen mayınların imhasını gerçekleştirdi. TCG Akçay tarafından tespit edilen mayın SAS timi tarafından üzerine patlayıcı fünye sistemi kurularak imha edildi. NATO ülkeleri arasında yalnızca Türkiye’nin kullandığı bu taktik Karadeniz’de de aktif olarak kullanılıyor.
Tatbikatın bir diğer senaryosunda ise taarruz helikopterleri, sualtı taarruz botları hava ve denizden hedefleri etkisiz hale getirdi. Senaryo çerçevesinde düşmanların bulunduğu bir adaya bin 500 metreden adaya atlayan SAT timleri adanın güvenliğini sağlayarak amfibi hücum timlerinin adaya girişini sağladı.
Toplamda 102 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 49 uçak, 17 helikopter, 22 İnsansız Hava Aracı ile kamu kurumları da dâhil yaklaşık 17 bin personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta gün sonunda geçit töreni düzenledi.