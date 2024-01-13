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Resmen durdurulamıyor: NBA'de Alperen Şengün 29 sayı attı, Rockets deplasmanda kazandı
Resmen durdurulamıyor: NBA'de Alperen Şengün 29 sayı attı, Rockets deplasmanda kazandı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 29 sayı atarak takımını zafere taşıdı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
alperen şengün
basketbol
houston rockets
nba
cedi osman
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 112-110 mağlup etti.NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı mücadeleyi 12 sayı geriden gelerek kazanan Rockets, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, 4 ribaunt, Fred VanVleet 20 sayı, 12 asist, 4 ribaunt, Jabari Smith 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.Pistons'ta Alec Burks ve Kevin Knox 19'ar sayı, Jordan Ivey 18 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.Cedi Osman'dan Hornets potasına 11 sayıNBA'da mücadelede eden milli basketbolculardan Cedi Osman, San Antonio Spurs formasıyla 14 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.Sahasında Charlotte Hornets'ı 135-99 yenen Spurs, bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet aldı.Utah Jazz forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Toronto Raptors'ı 145-113 yendikleri maçta 5 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.Philadelphia 76ers'ta 3 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise Sacramento Kings'i 112-93 mağlup ettikleri mücadelede 3 sayı, 1 top çalmayla oynadı.
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alperen şengün, basketbol, houston rockets, nba, cedi osman
alperen şengün, basketbol, houston rockets, nba, cedi osman

Resmen durdurulamıyor: NBA'de Alperen Şengün 29 sayı attı, Rockets deplasmanda kazandı

10:12 13.01.2024
© İHA / ADAM DAVISAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© İHA / ADAM DAVIS
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, 29 sayı atarak takımını zafere taşıdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 112-110 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı mücadeleyi 12 sayı geriden gelerek kazanan Rockets, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.
Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, 4 ribaunt, Fred VanVleet 20 sayı, 12 asist, 4 ribaunt, Jabari Smith 19 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Pistons'ta Alec Burks ve Kevin Knox 19'ar sayı, Jordan Ivey 18 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

Cedi Osman'dan Hornets potasına 11 sayı

NBA'da mücadelede eden milli basketbolculardan Cedi Osman, San Antonio Spurs formasıyla 14 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Sahasında Charlotte Hornets'ı 135-99 yenen Spurs, bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet aldı.
Utah Jazz forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Toronto Raptors'ı 145-113 yendikleri maçta 5 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.
Philadelphia 76ers'ta 3 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise Sacramento Kings'i 112-93 mağlup ettikleri mücadelede 3 sayı, 1 top çalmayla oynadı.
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