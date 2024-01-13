https://sputniknews.com.tr/20240113/pentagon-yemende-husilerin-radar-tesisleri-vuruldu-1079595338.html
Pentagon: Yemen'de Husilerin radar tesisleri vuruldu
Pentagon: Yemen'de Husilerin radar tesisleri vuruldu
Pentagon, Yemen'de Husilere ait radar tesisine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T10:26+0300
2024-01-13T10:26+0300
2024-01-13T10:26+0300
dünya
pentagon
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
yemen
husiler
ensarullah
saldırı
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Yemen'deki Husilere ait radar tesisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, "13 Ocak'ta Sana saatiyle sabah 3.45'te (TSİ ile aynı) ABD güçleri Yemen'deki Husi radar tesisine saldırı düzenledi” denildi.Sana yönetiminden bir kaynak daha önce Sputnik’e Yemen başkentinin kuzeyinde yeni bir hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.Saldırı, bir Amerikan destroyerinden fırlatılan Tomahawk füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html
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pentagon, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), yemen, husiler, ensarullah, saldırı
pentagon, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), yemen, husiler, ensarullah, saldırı
Pentagon: Yemen'de Husilerin radar tesisleri vuruldu
Pentagon, Yemen'de Husilere ait radar tesisine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Yemen'deki Husilere ait radar tesisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "13 Ocak'ta Sana saatiyle sabah 3.45'te (TSİ ile aynı) ABD güçleri Yemen'deki Husi radar tesisine saldırı düzenledi” denildi.
Sana yönetiminden bir kaynak daha önce Sputnik’e Yemen başkentinin kuzeyinde yeni bir hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.
Saldırı, bir Amerikan destroyerinden fırlatılan Tomahawk füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi.