https://sputniknews.com.tr/20240113/avrupa-birliginden-abdnin-yemen-operasyonuna-destek-ulkelerin-gemilerini-savunma-hakki-var-1079603046.html
Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yemen operasyonuna destek: 'Ülkelerin gemilerini savunma hakkı var'
Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yemen operasyonuna destek: 'Ülkelerin gemilerini savunma hakkı var'
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell Husilere itidal çağrısında bulunarak ülkelerin kendi gemilerini savunma... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T13:28+0300
2024-01-13T13:28+0300
2024-01-13T13:28+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği adına yaptığı açıklamada Husilere itidal çağrısında bulunurken, Husilerin saldırılarına karşı devletlerin gemilerini 'savunma' hakkı olduğunu vurguladı.Söz konusu açıklamada, "AB, Kızıldeniz'de ve bir bütün olarak bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için Husilere itidal çağrısında bulunur" sözlerine yer verilerek, AB'nin Kızıldeniz'deki saldırıları kınayan 2722 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2722 sayılı kararının da hatırlattığı üzere, devletler uluslararası hukuka uygun olarak gemilerini bu tür saldırılara karşı savunma hakkına sahiptir" denildi.Borrell AB'nin bölgesel 'istikrara' katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html
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avrupa birliği, josep borrell, abd, ingiltere, abd, yemen, kızıldeniz, husiler
avrupa birliği, josep borrell, abd, ingiltere, abd, yemen, kızıldeniz, husiler
Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yemen operasyonuna destek: 'Ülkelerin gemilerini savunma hakkı var'
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell Husilere itidal çağrısında bulunarak ülkelerin kendi gemilerini savunma hakkını vurguladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği adına yaptığı açıklamada Husilere itidal çağrısında bulunurken, Husilerin saldırılarına karşı devletlerin gemilerini 'savunma' hakkı olduğunu vurguladı.
Söz konusu açıklamada, "AB, Kızıldeniz'de ve bir bütün olarak bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için Husilere itidal çağrısında bulunur" sözlerine yer verilerek, AB'nin Kızıldeniz'deki saldırıları kınayan 2722 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.
Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2722 sayılı kararının da hatırlattığı üzere, devletler uluslararası hukuka uygun olarak gemilerini bu tür saldırılara karşı savunma hakkına sahiptir" denildi.
Borrell AB'nin bölgesel 'istikrara' katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.