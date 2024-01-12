https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-genel-baskan-yardimcisi-kilictan-secim-isbirligi-aciklamasi-1079588379.html
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T21:34+0300
2024-01-12T21:34+0300
2024-01-12T21:34+0300
yeniden refah partisi
türkiye
fatih erbakan
seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart 2019 yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
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Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini belirten Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Partili muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir'İttifak konusunda son kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-partisinden-yerel-secim-ittifaklarina-iliskin-aciklama-1079585030.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart 2019 yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ak parti, istanbul
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini belirten Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Partili muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
'Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir'
İttifak konusunda son kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:
"Genel Başkanımız Sayın Erbakan, önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Genel Başkanımız, İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır."
Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.