https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-genel-baskan-yardimcisi-kilictan-secim-isbirligi-aciklamasi-1079588379.html

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T21:34+0300

2024-01-12T21:34+0300

2024-01-12T21:34+0300

yeniden refah partisi

türkiye

fatih erbakan

seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart 2019 yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079588530_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f0296cc58905ab8148962a848272ad86.jpg

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini belirten Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Partili muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir'İttifak konusunda son kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-partisinden-yerel-secim-ittifaklarina-iliskin-aciklama-1079585030.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart 2019 yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ak parti, istanbul