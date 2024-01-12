Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP bu seçimlerde Eskişehir'i kaybedecek'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Zenginden alınan ek vergi öğrenciye ücretsiz yemek oldu
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özelmacıklı: Türkiye'nin önemli bir gerçeği var: Sürdürülebilir konut arzı
12:06
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
13:33
13 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Yapay zeka nasılsın sorusuna kötüyüm diyebilir, bu bir risk’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hatay Belediye Başkanı Savaş: ‘Oturduğun yerden al, Hatay’dan al’ kampanyası başlatacağız
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yarısından fazlası akıl sağlığını kaybetmiş durumda'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'ye Hatay adayı tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-genel-baskan-yardimcisi-kilictan-secim-isbirligi-aciklamasi-1079588379.html
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması
Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T21:34+0300
2024-01-12T21:34+0300
yeniden refah partisi
türkiye
fatih erbakan
seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart 2019 yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079588530_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f0296cc58905ab8148962a848272ad86.jpg
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini belirten Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Partili muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir'İttifak konusunda son kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/yeniden-refah-partisinden-yerel-secim-ittifaklarina-iliskin-aciklama-1079585030.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0c/1079588530_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_96914ee9431ee4bd76d998cd98ac5988.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart 2019 yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ak parti, istanbul
yeniden refah partisi, fatih erbakan, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart 2019 yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ak parti, istanbul

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan seçim işbirliği açıklaması

21:34 12.01.2024
© İHA / İBRAHİM BERAT YILMAZYeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç,
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© İHA / İBRAHİM BERAT YILMAZ
Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini belirten Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Partili muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir'

İttifak konusunda son kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:
"Genel Başkanımız Sayın Erbakan, önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Genel Başkanımız, İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır."
Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
TÜRKİYE
Yeniden Refah Partisi'nden 'yerel seçim ittifaklarına' ilişkin açıklama
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала