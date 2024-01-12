https://sputniknews.com.tr/20240112/okullarda-yeni-donem-son-hafta-yarismalar-ve-oyunlar-duzenlenecek-1079577282.html

Okullarda yeni dönem: Son hafta yarışmalar ve oyunlar düzenlenecek

Okullarda yeni dönem: Son hafta yarışmalar ve oyunlar düzenlenecek

Okullarda yarıyıl ve yıl sonu tatilinden önceki haftalar etkinlikler düzenlenecek. Kelime oyunları, bilgi, yetenek ve münazara yarışmaları yapılacağını... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T15:20+0300

2024-01-12T15:20+0300

2024-01-12T15:20+0300

yaşam

okul

oyun

yarışma

meb

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067231409_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_090bb9fb3bbd86961c8f2d0157e82d51.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yarıyıl ve yıl sonu tatilinden önceki haftalara ilişkin, "Bu yıl itibarıyla o konuyla ilgili bir adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca devam ettikleri, yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz." dedi.Bakan Tekin, Tokat 112 Acil Servis Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 saat süren toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.Tokat genelinde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 14, ortaokullarda 11, ortaöğretimde 10 olduğunu belirten Tekin, "Bu rakamlar gerçekten çok güzel rakamlar. Aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda 19-20 bandında. Bunlar güzel rakamlar. Emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Çünkü eğitime ayrılan kaynak, fiziki kapasite anlamında karşılığını bulmuş durumda. Bundan sonra yapacağımız şey, eğitimin içeriğini, niteliğini artıracak adımlara hız vermek. Yaz aylarından itibaren de yaptığımız şeyler bir anlamda bunu tamamlamaya dönüktü. Bu anlamda adımlar attık." diye konuştu.Türkiye'de bir ilk: Müzik ilkokuluSanat ve sporda küçük yaşlardan itibaren çocukların yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre yönlendirilmesi gerektiğine inandıklarına işaret eden Tekin, "Türkiye'de ilk defa bir müzik ilkokulu... Ortaokulu, lisesi vardı, güzel sanatlar lisemiz ama ilkokuldan başlayan müzik eğitiminin yapıldığı yer yoktu. Aslında bununla ilgili adımlar kültürümüzde, geleneğimizde zaten var olan adımlar. Şimdi bunları yavaş yavaş güncel koşullarla revize ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1934 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi ilk defa kuruluyor. Aynı şekilde buralara öğretmen yetiştirmek için atılan adımlar var. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musiki ve sanatla ilgili yapmak istedikleri şeyler ve düşünceleri var. Türkiye'de müzikle başladık, genel anlamda sanat eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kavuşturmak, çocuklarımızın yeteneklerini ve ilgilerini bu anlamda değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, gelecek cuma günü öğrencilerin bahar yarıyılının öncesindeki tatil dönemine gireceklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:"En sevdiğini paylaş" adıyla etkinlik de yapacaklarını, bu kapsamda öğrencilerin sevdiği bir eşyasını arkadaşıyla paylaşacağını dile getiren Tekin, bu kapsamda kendi kalemini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a hediye etti.Buradaki programın ardından Bakan Tekin ile beraberindekiler, Fatih İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.Programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ali Özer de katıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul, oyun, yarışma, meb, öğrenci