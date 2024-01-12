Mustafa Savaş kimdir?
© İHA / IHAMustafa Savaş
© İHA / IHA
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Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, AK Parti'nin Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayına yönelik merak edilenler de gündeme geldi. Peki, Mustafa Savaş kimdir? Mustafa Savaş kaç yaşında, nereli, siyasete ne zaman girdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ocak 2024 tarihinde 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savaş olarak duyuruldu.
Mustafa Savaş 1965 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Savaş, 1991 senesinde Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı.
Çalışma hayatı
Halk Bankasında Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve 2002-2015 yılları arasında Kredi, Bütçe, Mevduat ve Risk Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerin icra etti.
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı.
2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı’nı" uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı.
2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı’nı" uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Siyasete girişi
26.Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi’nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü.
27.Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 27.Dönem’de Genel Kurul’da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini, 7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ve 7434 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3 farklı Kanun Teklifini TBMM’ye sundu.
28. Dönem Aydın Milletvekili olan Savaş, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilerek görevine devam ediyor.
27.Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 27.Dönem’de Genel Kurul’da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini, 7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ve 7434 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3 farklı Kanun Teklifini TBMM’ye sundu.
28. Dönem Aydın Milletvekili olan Savaş, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilerek görevine devam ediyor.
Özel hayatı
Mustafa Savaş evli ve 2 çocuk babasıdır.