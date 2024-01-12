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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?
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MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi
MİT, PKK/KCK'nın sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi

15:16 12.01.2024 (güncellendi: 15:19 12.01.2024)
© AA / AASerhat Bal
Serhat Bal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA / AA
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MİT, PKK/KCK'nın sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
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