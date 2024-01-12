https://sputniknews.com.tr/20240112/mitten-sinir-otesi-operasyon-pkkli-serhat-bal-turkiyeye-getirildi-1079577424.html
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi
MİT, PKK/KCK'nın sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T15:16+0300
2024-01-12T15:16+0300
2024-01-12T15:19+0300
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mit, pkk, türkiye
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi
15:16 12.01.2024 (güncellendi: 15:19 12.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
MİT, PKK/KCK'nın sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.