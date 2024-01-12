https://sputniknews.com.tr/20240112/iyi-parti-izmir-il-yonetimi-gorevden-alindi-1079560540.html
İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı
İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T02:34+0300
2024-01-12T02:34+0300
2024-01-12T02:34+0300
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seçim
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sinan bezircilioğlu
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Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.Genel Başkan Meral Akşener'in emrinde İYİ Parti'de çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bezircilioğlu, "Biz partimizi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Gerekçelerini anlatmak gerekirse Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümit Özlale'nin belirli olaylar silsilesi sonucunda Sayın Genel Başkanımıza gidip 'ya ben ya il yönetimi' demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar. Yapacak bir şey yok, siyasette bu tür şeyler olur. Biz yine önümüze bakacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/iyi-partide-kulisler-bu-iddia-ile-hareketlendi-meral-aksener-istifa-resti-cekti-1079454350.html
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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, izmir, sinan bezircilioğlu, meral akşener
İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti.
Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Genel Başkan Meral Akşener'in emrinde İYİ Parti'de çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bezircilioğlu, "Biz partimizi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Gerekçelerini anlatmak gerekirse Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümit Özlale'nin belirli olaylar silsilesi sonucunda Sayın Genel Başkanımıza gidip 'ya ben ya il yönetimi' demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar. Yapacak bir şey yok, siyasette bu tür şeyler olur. Biz yine önümüze bakacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.