İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP bu seçimlerde Eskişehir'i kaybedecek'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Zenginden alınan ek vergi öğrenciye ücretsiz yemek oldu
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Düşük faizli konut kredisi geliyor
12:06
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
13:33
13 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hatay'da son durum
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240112/iyi-parti-izmir-il-yonetimi-gorevden-alindi-1079560540.html
İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı
İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T02:34+0300
2024-01-12T02:34+0300
türkiye
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
seçim
izmir
sinan bezircilioğlu
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073091457_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_8d24bbd306a1fbb07a0c429cb71d1361.jpg
Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.Genel Başkan Meral Akşener'in emrinde İYİ Parti'de çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bezircilioğlu, "Biz partimizi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Gerekçelerini anlatmak gerekirse Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümit Özlale'nin belirli olaylar silsilesi sonucunda Sayın Genel Başkanımıza gidip 'ya ben ya il yönetimi' demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar. Yapacak bir şey yok, siyasette bu tür şeyler olur. Biz yine önümüze bakacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/iyi-partide-kulisler-bu-iddia-ile-hareketlendi-meral-aksener-istifa-resti-cekti-1079454350.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073091457_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aef3edafc18bb9889c8875dbf3a0448e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, izmir, sinan bezircilioğlu, meral akşener
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, izmir, sinan bezircilioğlu, meral akşener

İYİ Parti İzmir il yönetimi görevden alındı

02:34 12.01.2024
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
Abone ol
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti.
Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Genel Başkan Meral Akşener'in emrinde İYİ Parti'de çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bezircilioğlu, "Biz partimizi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Gerekçelerini anlatmak gerekirse Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümit Özlale'nin belirli olaylar silsilesi sonucunda Sayın Genel Başkanımıza gidip 'ya ben ya il yönetimi' demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar. Yapacak bir şey yok, siyasette bu tür şeyler olur. Biz yine önümüze bakacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İYİ Parti'de kulisler bu iddia ile hareketlendi: 'Meral Akşener istifa resti çekti'
9 Ocak, 10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала