https://sputniknews.com.tr/20240112/itfaiye-teskilatlarina-rusvet-operasyonu-gozaltilar-var-1079572315.html
İtfaiye teşkilatlarına rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
İtfaiye teşkilatlarına rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T12:30+0300
2024-01-12T12:30+0300
2024-01-12T12:32+0300
türkiye
itfaiye
istanbul
kayseri
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itfaiye, istanbul, kayseri, son dakika
itfaiye, istanbul, kayseri, son dakika
İtfaiye teşkilatlarına rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
12:30 12.01.2024 (güncellendi: 12:32 12.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.