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Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
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İtfaiye teşkilatlarına rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
İtfaiye teşkilatlarına rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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itfaiye, istanbul, kayseri, son dakika
itfaiye, istanbul, kayseri, son dakika

İtfaiye teşkilatlarına rüşvet operasyonu: Gözaltılar var

12:30 12.01.2024 (güncellendi: 12:32 12.01.2024)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında itfaiye çalışanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
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