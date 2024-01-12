https://sputniknews.com.tr/20240112/istanbulda-metrobus-arizasi-trafikte-yogunluk-olustu-1079581928.html

İstanbul'da metrobüs arızası: Trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da metrobüs arızası: Trafikte yoğunluk oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden metrobüsün arızalanması, trafikte yoğunluğa sebep oldu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T17:14+0300

2024-01-12T17:14+0300

2024-01-12T17:53+0300

türkiye

metrobüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075693155_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b6ef9869a6720c576a7e692c95be876b.jpg

Avrupa yakasına geçme güzergahındaki metrobüs, köprü üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Metrobüsün sağ şeridi kapatması sonucu köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.Yoğunluk, bazı sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metrobüs