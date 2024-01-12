https://sputniknews.com.tr/20240112/istanbulda-metrobus-arizasi-trafikte-yogunluk-olustu-1079581928.html
İstanbul'da metrobüs arızası: Trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul'da metrobüs arızası: Trafikte yoğunluk oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden metrobüsün arızalanması, trafikte yoğunluğa sebep oldu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:14+0300
2024-01-12T17:14+0300
2024-01-12T17:53+0300
türkiye
metrobüs
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Avrupa yakasına geçme güzergahındaki metrobüs, köprü üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Metrobüsün sağ şeridi kapatması sonucu köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.Yoğunluk, bazı sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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metrobüs
İstanbul'da metrobüs arızası: Trafikte yoğunluk oluştu
17:14 12.01.2024 (güncellendi: 17:53 12.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden metrobüsün arızalanması, trafikte yoğunluğa sebep oldu.
Avrupa yakasına geçme güzergahındaki metrobüs, köprü üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Metrobüsün sağ şeridi kapatması sonucu köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yoğunluk, bazı sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.