https://sputniknews.com.tr/20240112/hakem-umut-meler-sahalara-donuyor-ilk-macinin-tarihi-belli-oldu-1079572271.html
Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak'ta İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T12:28+0300
2024-01-12T12:28+0300
2024-01-12T12:37+0300
spor
halil umut meler
hakem
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Hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü yapılacak İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.
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halil umut meler, hakem
Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
12:28 12.01.2024 (güncellendi: 12:37 12.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak'ta İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü yapılacak İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.