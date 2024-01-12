https://sputniknews.com.tr/20240112/eski-pentagon-danismani-uyardi-abd-rusya-sinirinda-yeni-bir-askeri-provokasyon-pesinde-1079579019.html
Eski Pentagon danışmanı uyardı: ABD, Rusya sınırında yeni bir askeri provokasyon peşinde
Eski Pentagon danışmanı uyardı: ABD, Rusya sınırında yeni bir askeri provokasyon peşinde
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, ABD’nin Finlandiya'yı Rusya ile yeni bir çatışmayı kışkırtmak için kullandığını belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T15:56+0300
2024-01-12T15:56+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ABD'nin Finlandiya'ya silah yerleştirerek Rusya ile askeri bir çatışmayı kışkırttığına dikkat çekti.McGregor, “Güçlerimizin bir kısmını Finlandiya'ya gönderdik ve izin verilirse bu ülkeye füze konuşlandıracağımızdan şüpheleniyorum” dedi.ABD'nin bu tür eylemlerinin silahlı bir çatışmaya yol açabileceğine dikkat çeken uzman, “Bu, Finlandiya'yı saldırı için bir mıknatısına dönüştürüyor! Küreselci elitler insanlara ‘Ruslar geliyor, Ruslar geliyor’ demeye devam ediyor. Bu çok saçma!” ifadelerini kullandı.Daha önce Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Batı'nın Kiev'e daha fazla destek sağlamak amacıyla Rusya ile Soğuk Savaş hazırlığı yaptığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/zelensky-abdli-politikacilar-yuzunden-ukraynali-emeklilerin-parasini-odeyemiyoruz-1079577991.html
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Eski Pentagon danışmanı uyardı: ABD, Rusya sınırında yeni bir askeri provokasyon peşinde
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, ABD’nin Finlandiya'yı Rusya ile yeni bir çatışmayı kışkırtmak için kullandığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ABD'nin Finlandiya'ya silah yerleştirerek Rusya ile askeri bir çatışmayı kışkırttığına dikkat çekti.
McGregor, “Güçlerimizin bir kısmını Finlandiya'ya gönderdik ve izin verilirse bu ülkeye füze konuşlandıracağımızdan şüpheleniyorum” dedi.
ABD'nin bu tür eylemlerinin silahlı bir çatışmaya yol açabileceğine dikkat çeken uzman, “Bu, Finlandiya'yı saldırı için bir mıknatısına dönüştürüyor! Küreselci elitler insanlara ‘Ruslar geliyor, Ruslar geliyor’ demeye devam ediyor. Bu çok saçma!” ifadelerini kullandı.
Daha önce Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Batı'nın Kiev'e daha fazla destek sağlamak amacıyla Rusya ile Soğuk Savaş hazırlığı yaptığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.