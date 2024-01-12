https://sputniknews.com.tr/20240112/ermenistandan-turkiye-mesaj-sinir-gecis-noktasi-hizmete-hazir-hale-getirildi-1079583589.html
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: 'Sınır geçiş noktası hizmete hazır hale getirildi'
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: 'Sınır geçiş noktası hizmete hazır hale getirildi'
Ermenistan, Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafı olan Margara Sınır Kapısı'nın tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:46+0300
2024-01-12T17:46+0300
2024-01-12T17:46+0300
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı Karen Tamazyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Margara Sınır Kapısı'nın yenilenerek gerekli teknik altyapıya kavuşturulduğunu ve hizmete açılmak üzere hazır olduğunu belirtti.Tamazyan, "Gümrükle ilgili teknik vasıtalar, pasaport kontrolü ve sınır görevlileri kapsamında yolcu hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tüm altyapılar hazır" ifadelerini kullandı.Sınır konusundaki mutabakatın en üst düzeyde ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonraki Ankara ziyaretinde de olmak üzere birkaç kez tasdik edildiğini anlatan Kostanyan, "Biz, sınırı hem üçüncü ülkelerin vatandaşları hem de geniş halk tabakaları için açmaya hazırız. Bu açıdan top Türk tarafında" ifadelerini kullanmıştı.Aralık ayında Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Margara sınır kontrol noktası faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" cümlelerine yer verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231202/turkiye-ermenistan-sinirinda-yeni-gelisme-turk-tarafindan-olumlu-sinyaller-bekliyoruz-1078004145.html
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türkiye, ermenistan, sınır kapısı, türkiye-ermenistan ilişkileri
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: 'Sınır geçiş noktası hizmete hazır hale getirildi'
Ermenistan, Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafı olan Margara Sınır Kapısı'nın tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini açıkladı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı Karen Tamazyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Margara Sınır Kapısı'nın yenilenerek gerekli teknik altyapıya kavuşturulduğunu ve hizmete açılmak üzere hazır olduğunu belirtti.
Tamazyan, "Gümrükle ilgili teknik vasıtalar, pasaport kontrolü ve sınır görevlileri kapsamında yolcu hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tüm altyapılar hazır" ifadelerini kullandı.
Sınır konusundaki mutabakatın en üst düzeyde ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonraki Ankara ziyaretinde de olmak üzere birkaç kez tasdik edildiğini anlatan Kostanyan, "Biz, sınırı hem üçüncü ülkelerin vatandaşları hem de geniş halk tabakaları için açmaya hazırız. Bu açıdan top Türk tarafında" ifadelerini kullanmıştı.
Aralık ayında Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "Margara sınır kontrol noktası faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" cümlelerine yer verilmişti.