Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi

Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız

Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı