https://sputniknews.com.tr/20240112/erdogandan-ankara-adayi-aciklamasi-tarih-verdi-1079576173.html
Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi
Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız” dedi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T14:14+0300
2024-01-12T14:14+0300
2024-01-12T14:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ankara
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından önemli maddeler şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ankara
recep tayyip erdoğan, ankara
Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi
14:14 12.01.2024 (güncellendi: 14:34 12.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından önemli maddeler şu şekilde:
Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız
Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı
"(İsrail'e soykırım davası) Şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu, bu belgelerle İsrail mahkum olacaktır