https://sputniknews.com.tr/20240112/donetsk-halk-cumhuriyeti-bir-ihanin-ambulansa-saldirmasi-sonucunda-2-kisi-oldu-1079582313.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucunda 2 kişi öldü

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucunda 2 kişi öldü

DHC’de yaralıları tahliye eden ambulansa yönelik İHA saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T17:34+0300

2024-01-12T17:34+0300

2024-01-12T17:34+0300

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

iha

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069593273_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_49003f96d57f44c90a64a47650bddee9.jpg

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Gorlovka kentinin Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Golmovskiy yerleşim bölgesinde yaralıları tahliye eden bir ambulansa düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.Prihodko, “Gorlovka sağlık görevlilerinin Ukraynalı teröristlerin Golmovskiy yerleşim yerini bombalamaları sonucunda yaralanan enerji işçilerine yardım sağlamak ve onları tahliye etmek için görevlerini yerine getirdikleri sırada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı ambulansa çarptı” ifadelerini kullandı.Ukrayna bombardımanı sonucunda yaralanan merkezi elektrik şebekesi çalışanlarını tahliye eden ambulansa yönelik saldırıda, bir sağlık görevlisi ve bir enerji şirketi çalışanı hayatını kaybederken, üç doktor da yaralandı.Kentsel tipteki yerleşim yeri Golmovskiy, DHC'nin en büyük kentlerinden biri olan Gorlovka'nın 16 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240112/eski-pentagon-danismani-uyardi-abd-rusya-sinirinda-yeni-bir-askeri-provokasyon-pesinde-1079579019.html

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, saldırı