https://sputniknews.com.tr/20240112/donetsk-halk-cumhuriyeti-bir-ihanin-ambulansa-saldirmasi-sonucunda-2-kisi-oldu-1079582313.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucunda 2 kişi öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucunda 2 kişi öldü
DHC’de yaralıları tahliye eden ambulansa yönelik İHA saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:34+0300
2024-01-12T17:34+0300
2024-01-12T17:34+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
iha
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Gorlovka kentinin Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Golmovskiy yerleşim bölgesinde yaralıları tahliye eden bir ambulansa düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.Prihodko, “Gorlovka sağlık görevlilerinin Ukraynalı teröristlerin Golmovskiy yerleşim yerini bombalamaları sonucunda yaralanan enerji işçilerine yardım sağlamak ve onları tahliye etmek için görevlerini yerine getirdikleri sırada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı ambulansa çarptı” ifadelerini kullandı.Ukrayna bombardımanı sonucunda yaralanan merkezi elektrik şebekesi çalışanlarını tahliye eden ambulansa yönelik saldırıda, bir sağlık görevlisi ve bir enerji şirketi çalışanı hayatını kaybederken, üç doktor da yaralandı.Kentsel tipteki yerleşim yeri Golmovskiy, DHC'nin en büyük kentlerinden biri olan Gorlovka'nın 16 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/eski-pentagon-danismani-uyardi-abd-rusya-sinirinda-yeni-bir-askeri-provokasyon-pesinde-1079579019.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, saldırı
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, saldırı
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Bir İHA’nın ambulansa saldırması sonucunda 2 kişi öldü
DHC’de yaralıları tahliye eden ambulansa yönelik İHA saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Gorlovka kentinin Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Golmovskiy yerleşim bölgesinde yaralıları tahliye eden bir ambulansa düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Prihodko, “Gorlovka sağlık görevlilerinin Ukraynalı teröristlerin Golmovskiy yerleşim yerini bombalamaları sonucunda yaralanan enerji işçilerine yardım sağlamak ve onları tahliye etmek için görevlerini yerine getirdikleri sırada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı ambulansa çarptı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna bombardımanı sonucunda yaralanan merkezi elektrik şebekesi çalışanlarını tahliye eden ambulansa yönelik saldırıda, bir sağlık görevlisi ve bir enerji şirketi çalışanı hayatını kaybederken, üç doktor da yaralandı.
Kentsel tipteki yerleşim yeri Golmovskiy, DHC'nin en büyük kentlerinden biri olan Gorlovka'nın 16 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.