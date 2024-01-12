https://sputniknews.com.tr/20240112/cinden-kizildenizdeki-gerilimin-taraflarina-sukunet-ve-itidal-cagrisi-1079581134.html

Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimin taraflarına 'sükunet ve itidal' çağrısı

Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimin taraflarına 'sükunet ve itidal' çağrısı

Çin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırısıyla Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T17:03+0300

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2024-01-12T17:03+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, ilgili taraflara sükunet ve itidal çağrısı yaptı.Kızıldeniz'in uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir rota olduğunun altını çizen Sözcü Ning, "Umarız, tüm ilgili taraflar bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yapıcı ve sorumlu rol oynar. Bu, tüm uluslararası toplumun çıkarına olacaktır" dedi.Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240112/cin-savunma-bakanligi-ordumuz-savasa-hazir-1079570796.html

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