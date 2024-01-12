https://sputniknews.com.tr/20240112/cinden-kizildenizdeki-gerilimin-taraflarina-sukunet-ve-itidal-cagrisi-1079581134.html
Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimin taraflarına 'sükunet ve itidal' çağrısı
Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimin taraflarına 'sükunet ve itidal' çağrısı
Çin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırısıyla Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:03+0300
2024-01-12T17:03+0300
2024-01-12T17:03+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
ingiltere
yemen
yemen krizi
husiler
kızıldeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, ilgili taraflara sükunet ve itidal çağrısı yaptı.Kızıldeniz'in uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir rota olduğunun altını çizen Sözcü Ning, "Umarız, tüm ilgili taraflar bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yapıcı ve sorumlu rol oynar. Bu, tüm uluslararası toplumun çıkarına olacaktır" dedi.Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/cin-savunma-bakanligi-ordumuz-savasa-hazir-1079570796.html
çin
çin halk cumhuriyeti
ingiltere
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_17d51f3f40d13cc4033c3bdc8e3c143c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, ingiltere, yemen, yemen krizi, husiler, kızıldeniz
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, ingiltere, yemen, yemen krizi, husiler, kızıldeniz
Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimin taraflarına 'sükunet ve itidal' çağrısı
Çin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırısıyla Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, ilgili taraflara sükunet ve itidal çağrısı yaptı.
Kızıldeniz'in uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir rota olduğunun altını çizen Sözcü Ning, "Umarız, tüm ilgili taraflar bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yapıcı ve sorumlu rol oynar. Bu, tüm uluslararası toplumun çıkarına olacaktır" dedi.
Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.