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CENTCOM: Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattı
CENTCOM: Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığını duyurdu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığı bildirildi.19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz’de 27 saldırıOlayın herhangi bir can kaybı, hasar ya da yaralanmaya yol açmadığına işaret edilen paylaşımda, bunun 19 Kasım 2023'ten bu yana Husilerin ticari gemi rotalarına yönelik 27. saldırısı olduğu belirtildi.Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
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CENTCOM: Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattı

00:02 12.01.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKızıldeniz
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığını duyurdu.
CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığı bildirildi.

19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz’de 27 saldırı

Olayın herhangi bir can kaybı, hasar ya da yaralanmaya yol açmadığına işaret edilen paylaşımda, bunun 19 Kasım 2023'ten bu yana Husilerin ticari gemi rotalarına yönelik 27. saldırısı olduğu belirtildi.
Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
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