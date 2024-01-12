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https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingiltere-yemendeki-husilere-karsi-saldiri-baslatti-1079561001.html
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere karşı saldırı başlattı
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere karşı saldırı başlattı
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de Husi hedeflerine hava saldırıları başlattığı, başkent Sana'da 3 patlama duyulduğu aktarıldı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T02:54+0300
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Suudi Arabistan'a ait Alarabiya televizyon kanalı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyon başlattığını aktardı.ABD medyasına konuşan ABD'li yetkilİ, Husilere ait birçok hedefe savaş uçakları ve tomahawk füzeleriyle saldırı yapıldığını söyledi.Operasyonda İngiltere'nin de yer aldığı belirtildi
https://sputniknews.com.tr/20240112/husiler-yemene-karsi-hicbir-abd-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1079560069.html
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yemen, ortadoğu, abd, abd, ingiltere, husi
yemen, ortadoğu, abd, abd, ingiltere, husi

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere karşı saldırı başlattı

02:54 12.01.2024 (güncellendi: 03:10 12.01.2024)
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ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de Husi hedeflerine hava saldırıları başlattığı, başkent Sana'da 3 patlama duyulduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan'a ait Alarabiya televizyon kanalı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyon başlattığını aktardı.
ABD medyasına konuşan ABD'li yetkilİ, Husilere ait birçok hedefe savaş uçakları ve tomahawk füzeleriyle saldırı yapıldığını söyledi.
Operasyonda İngiltere'nin de yer aldığı belirtildi
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
DÜNYA
Husiler: Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısı cevapsız kalmayacak
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