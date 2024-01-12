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130 milyonu aştı: Türkiye'nin en çok gösterim alan gönderisi oldu
130 milyonu aştı: Türkiye'nin en çok gösterim alan gönderisi oldu
X platformunda bir kullanıcının ''Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi'' paylaşımı 130 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de en çok etkileşim... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:55+0300
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7 Ocak tarihinde bir X kullanıcısının paylaştığı, ''Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi'' sorusu Türkiye'de en çok gösterim alan gönderi oldu. 130 milyondan fazla izlenme alan gönderi, 'Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi'' sorusunun yanı sıra 2009 yılında vizyona giren 'Nefes' filminden bir kesiti de gösteriyor. En son, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 'Öndeyiz' gönderimi 128 milyon izlenerek Türkiye'nin en çok etkileşim alan gönderisi olmuştu.
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x, twitter , paylaşım, rekor

130 milyonu aştı: Türkiye'nin en çok gösterim alan gönderisi oldu

17:55 12.01.2024
hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi
hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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X platformunda bir kullanıcının ''Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi'' paylaşımı 130 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de en çok etkileşim alan gönderisi oldu.
7 Ocak tarihinde bir X kullanıcısının paylaştığı, ''Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi'' sorusu Türkiye'de en çok gösterim alan gönderi oldu.

130 milyondan fazla izlenme alan gönderi, 'Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi'' sorusunun yanı sıra 2009 yılında vizyona giren 'Nefes' filminden bir kesiti de gösteriyor.

En son, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 'Öndeyiz' gönderimi 128 milyon izlenerek Türkiye'nin en çok etkileşim alan gönderisi olmuştu.
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