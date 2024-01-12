Yemen’de ABD ve İngiltere'nin saldırıları protesto edildi

Yemen’in başkenti Sana'da binlerce kişi, ABD ve İngiltere’nin Husi noktalarına düzenlediği saldırıları protesto etti.
Yemen’in başkenti Sana'da binlerce kişi, ABD ve İngiltere’nin Husi noktalarına düzenlediği saldırıları protesto etti.
Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan ABD ile İngiltere saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana’da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.
Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan ABD ile İngiltere saldırılarının ardından Yemen’in başkenti Sana’da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.
Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, “İsrail’e ölüm, ABD’ye ölüm” sloganları attı.
Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, “İsrail’e ölüm, ABD’ye ölüm” sloganları attı.
"Zafere kadar seninleyiz" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
"Zafere kadar seninleyiz" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Gösteride konuşma yapan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, "Biz ne ABD kıyılarına saldırdık, ne ABD adalarına geçtik, ne de ABD’ye saldırdık. Ülkemize yönelik saldırılar terörizmdir. ABD şeytandır” dedi.
Gösteride konuşma yapan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, "Biz ne ABD kıyılarına saldırdık, ne ABD adalarına geçtik, ne de ABD’ye saldırdık. Ülkemize yönelik saldırılar terörizmdir. ABD şeytandır” dedi.
El-Husi, ABD’nin dünyaya yalan söyleme konusunda inanılmaz olduğunu söyledi ve şunları ekledi:
El-Husi, ABD’nin dünyaya yalan söyleme konusunda inanılmaz olduğunu söyledi ve şunları ekledi:
"Onlar terörist. Ama Yemen halkının farkındalığı çok başka bir farkındalıktır. Siz Yemenliler ABD’nin kendini savunduğunu mu yoksa terörist olduğunu mu düşünüyorsunuz."
"Onlar terörist. Ama Yemen halkının farkındalığı çok başka bir farkındalıktır. Siz Yemenliler ABD’nin kendini savunduğunu mu yoksa terörist olduğunu mu düşünüyorsunuz."
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de dün havadan ve denizden ABD ile İngiltere’nin saldırısına uğramıştı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de dün havadan ve denizden ABD ile İngiltere’nin saldırısına uğramıştı.