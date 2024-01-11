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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-donanma-komutani-montro-bogazlar-sozlesmesini-elestirdi-ona-ragmen-mucadele-ediyoruz-1079529770.html
Ukrayna Donanma Komutanı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni eleştirdi: 'Ona rağmen mücadele ediyoruz'
Ukrayna Donanma Komutanı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni eleştirdi: 'Ona rağmen mücadele ediyoruz'
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa Kiev'in Karadeniz'deki deniz koridorlarını korumak için NATO gemilerini Karadeniz'de bulunmasını görüştüklerini dile... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T10:38+0300
2024-01-11T10:38+0300
ukrayna krizi
aleksey neijpapa
ukrayna
ukrayna ordusu
montrö boğazlar sözleşmesi
karadeniz
nato
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa verdiği bir mülakatta Kiev'in Karadeniz'deki geçici deniz koridorlarını korumak üzere NATO gemilerini Karadeniz'e çekmek için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Neijpapa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mülakatta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'i mayınlardan temizlemek için ortak bir misyon başlattıkları sorusunun genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Neijpapa, "Eylül ayı başında Romanya'daydım. Rusya hariç tüm Karadeniz filo komutanları, ABD 6. Filo uzmanları ve komutanlarıyla bir toplantı yaptık, NATO Deniz Kuvvetleri Komutanı da oradaydı. Karadeniz'de mayın güvenliğinin sağlanması için atılacak adımları görüştük. Elbette Ukrayna bu konuyla öncelikli olarak ilgileniyor, bu nedenle bu çalışmayı birkaç aşamaya bölmeyi önerdik. Bunlardan ilki mayınlara karşı doğrudan mücadeledir ki şu anda tam ölçekli bir savaş varken ve Montrö Sözleşmesi kapsamında belirli kısıtlamalar varken bu mücadele yürütülmektedir. İkinci aşama ise Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin sürüklenen mayınlarla mücadele etmek üzere taktiksel bir grupta birleşmesi. Şimdilik Ukrayna açıklarında ya da bizim münhasır ekonomik bölgemizde değil, kendi sorumluluk alanlarında bulunan mayınlarla ilgilenecekler. Bizim görüşümüz, koordinasyon için temsilcilerimizin de bu grupta yer alması gerektiği yönündedir. Ve öyle de olacak" sözlerini kaydetti.Daha önce, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl ihraç ediliyordu ancak 18 Temmuz 2023'ten itibaren sona erdirildi. Rusya anlaşmanın uzatılmasına itiraz ettiğini Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM'nin çabalarına rağmen anlaşmanın şartlarının Rusya'ya karşı yerine getirilmediğini zira Batılı ülkelerin sözlerini tutmayacağını belirtmişti. Putin, Batı'nın Ukrayna tahılının büyük bir kısmını kendi ülkelerine ihraç ettiğini, anlaşmanın ana hedefi olan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl tedarikinin ise hiçbir zaman gerçekleşmediğine dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/montro-sozlesmesinin-kararli-bir-sekilde-uygulanmasi-turkiyenin-bolgesel-rolunu-guclendiriyor-1078469888.html
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aleksey neijpapa, ukrayna, ukrayna ordusu, montrö boğazlar sözleşmesi, karadeniz, nato
aleksey neijpapa, ukrayna, ukrayna ordusu, montrö boğazlar sözleşmesi, karadeniz, nato

Ukrayna Donanma Komutanı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni eleştirdi: 'Ona rağmen mücadele ediyoruz'

10:38 11.01.2024
© AFP 2023 / BULENT KILICİstanbul boğaz boğazlar Savaş Gemisi
İstanbul boğaz boğazlar Savaş Gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa Kiev'in Karadeniz'deki deniz koridorlarını korumak için NATO gemilerini Karadeniz'de bulunmasını görüştüklerini dile getirdi.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa verdiği bir mülakatta Kiev'in Karadeniz'deki geçici deniz koridorlarını korumak üzere NATO gemilerini Karadeniz'e çekmek için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Neijpapa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna limanlarına giden sivil gemilerin güvenliğini sağlamak için NATO gemilerinin katılımı da dahil olmak üzere bu tür müzakereler var. Bunların ne zaman gerçekleşeceği ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şu anda bir bilgi yok. Bunu ortaklarıma bizzat kendim sordum.
Mülakatta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'i mayınlardan temizlemek için ortak bir misyon başlattıkları sorusunun genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Neijpapa, "Eylül ayı başında Romanya'daydım. Rusya hariç tüm Karadeniz filo komutanları, ABD 6. Filo uzmanları ve komutanlarıyla bir toplantı yaptık, NATO Deniz Kuvvetleri Komutanı da oradaydı. Karadeniz'de mayın güvenliğinin sağlanması için atılacak adımları görüştük. Elbette Ukrayna bu konuyla öncelikli olarak ilgileniyor, bu nedenle bu çalışmayı birkaç aşamaya bölmeyi önerdik. Bunlardan ilki mayınlara karşı doğrudan mücadeledir ki şu anda tam ölçekli bir savaş varken ve Montrö Sözleşmesi kapsamında belirli kısıtlamalar varken bu mücadele yürütülmektedir. İkinci aşama ise Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin sürüklenen mayınlarla mücadele etmek üzere taktiksel bir grupta birleşmesi. Şimdilik Ukrayna açıklarında ya da bizim münhasır ekonomik bölgemizde değil, kendi sorumluluk alanlarında bulunan mayınlarla ilgilenecekler. Bizim görüşümüz, koordinasyon için temsilcilerimizin de bu grupta yer alması gerektiği yönündedir. Ve öyle de olacak" sözlerini kaydetti.
Daha önce, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl ihraç ediliyordu ancak 18 Temmuz 2023'ten itibaren sona erdirildi. Rusya anlaşmanın uzatılmasına itiraz ettiğini Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM'nin çabalarına rağmen anlaşmanın şartlarının Rusya'ya karşı yerine getirilmediğini zira Batılı ülkelerin sözlerini tutmayacağını belirtmişti. Putin, Batı'nın Ukrayna tahılının büyük bir kısmını kendi ülkelerine ihraç ettiğini, anlaşmanın ana hedefi olan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl tedarikinin ise hiçbir zaman gerçekleşmediğine dikkat çekmişti.
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