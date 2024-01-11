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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/tum-dunyada-canli-yayinda-israil-soykirimla-yargilaniyor-1079535281.html
Tüm dünyada canlı yayında: İsrail soykırımla yargılanıyor
Tüm dünyada canlı yayında: İsrail soykırımla yargılanıyor
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının duruşması Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T12:07+0300
2024-01-11T12:32+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
lahey
uluslararası adalet divanı
soykırım
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Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika tarafından açılan ve İsrail'i Gazze savaşında soykırım yapmakla suçlayan ve askeri harekâtının acil olarak askıya alınmasını talep eden davayı görüşmeye başladı.Bugünkü duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinlenecek, yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.Duruşma, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard’ın sunumuyla başladı. Dugard, apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşamış ve aktif şekilde apartheide karşı durmuş bir hukukçu olarak öne çıkıyor.Daha önce iki saat olarak açıklanan duruşmaların süresi, İsrail’in talebi üzerine 3 saate çıkarıldı.Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.84 sayfalık başvurusunda Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürerek, onlara ciddi zihinsel-bedensel zarar vererek ve fiziksel yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış" yaşam koşulları yaratarak onlara karşı soykırım işlediğini dile getirmişti.İsrail Cumhurbaşkanı ise Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti.Filistin yanlısı göstercilerin, Güney Afrika davasıyla ilgili kısa süre içinde başlayacak duruşmalar için Lahey'de toplandığı belirtildi. Göstericilerin Filistin bayrakları taşıdığı ve İsrail'in Gazze'deki zulmüne son verilmesi çağrısında bulunduğu görüldü.Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki bir heyetin de, duruşmaları takip etmek için Lahey'de olduğu aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-soykirim-davasi-nedir-1079466503.html
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Tüm dünyada canlı yayında: İsrail soykırımla yargılanıyor

12:07 11.01.2024 (güncellendi: 12:32 11.01.2024)
© AA / Abdullah AşıranUluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA / Abdullah Aşıran
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Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının duruşması Uluslararası Adalet Divanı'nda başladı.
Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika tarafından açılan ve İsrail'i Gazze savaşında soykırım yapmakla suçlayan ve askeri harekâtının acil olarak askıya alınmasını talep eden davayı görüşmeye başladı.
Bugünkü duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinlenecek, yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.
Duruşma, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard’ın sunumuyla başladı. Dugard, apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşamış ve aktif şekilde apartheide karşı durmuş bir hukukçu olarak öne çıkıyor.
Daha önce iki saat olarak açıklanan duruşmaların süresi, İsrail’in talebi üzerine 3 saate çıkarıldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
84 sayfalık başvurusunda Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürerek, onlara ciddi zihinsel-bedensel zarar vererek ve fiziksel yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış" yaşam koşulları yaratarak onlara karşı soykırım işlediğini dile getirmişti.
İsrail Cumhurbaşkanı ise Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti.
Filistin yanlısı göstercilerin, Güney Afrika davasıyla ilgili kısa süre içinde başlayacak duruşmalar için Lahey'de toplandığı belirtildi. Göstericilerin Filistin bayrakları taşıdığı ve İsrail'in Gazze'deki zulmüne son verilmesi çağrısında bulunduğu görüldü.
Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki bir heyetin de, duruşmaları takip etmek için Lahey'de olduğu aktarıldı.
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davası nedir?
9 Ocak, 14:17
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