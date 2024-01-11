https://sputniknews.com.tr/20240111/saglik-bakani-koca-duyurdu-gazzeli-85-hasta-ve-yarali-turkiyeye-getirilecek-1079553992.html
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T20:01+0300
2024-01-11T20:01+0300
2024-01-11T20:01+0300
türkiye
fahrettin koca
gazze
gazze şeridi
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Sağlık Bakanı Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240111/bicaklanan-fatih-camii-imami-usta-ilk-kez-konustu-1079553830.html
türkiye
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fahrettin koca, gazze, gazze şeridi
fahrettin koca, gazze, gazze şeridi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:
"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."