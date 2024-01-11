Rusya Başbakanı Mişustin, ‘Rossiya Segodnya’ savaş muhabirlerine ödüller dağıttı
© Sputnik / Dmitry Astakhov / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakanı Mihail Mişustin’in elinden ödül alanlar arasında Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun diplomatik yazı işleri bürosunun kıdemli muhabirleri Aleksandr Harçenko ve Sergey Şilov, kolluk kuvvetleri yazı işleri bürosu muhabiri Viktor Antonyuk ve Rossiya Segodnya’nın Simferopol’deki özel foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy yer aldı.
© Sputnik / Dmitry Astakhov/
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün 2023 Medya Alanında Hükümet Ödüllerini dağıttı. Ödül alanlar arasında Rossiya Segodya Medya Grubu’nun savaş muhabirleri de yer aldı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in elinden ödül alanlar arasında Rossiya Segodnya Medya Grubu’nun diplomatik yazı işleri bürosunun kıdemli muhabirleri Aleksandr Harçenko ve Sergey Şilov, kolluk kuvvetleri yazı işleri bürosu muhabiri Viktor Antonyuk ve Rossiya Segodnya’nın Simferopol’deki özel foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy yer aldı.
Ayrıca RT televizyonunun da birkaç çalışanı, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ışık tutan çalışmalarından dolayı hükümet ödüllerini aldı. Bunlar, RT İnternet Yayın Servisi Baş Yapımcısı Anna Abakumova, Soruşturma Bölümü Başkanı Aleksandr Raskin, Sosyal Ağlarda Yayın Departmanının program sunucusu Anna Knişçenko, muhabir İgor Jdanov, yönetmen Klim Poplavskiy, Devlet Kurumlarıyla Etkileşim Dairesi Başkanı Lidiya Mizieva oldu.
Başbakan, diğer devlet ve özel medya kuruluşlarının temsilcilerine de çeşitli hizmetlerinden dolayı ödüller verdi.
Mişustin, ödül töreninde, “Bugün burada çeşitli alanlardan gazeteciler ve profesyoneller bulunuyor. Hepinizi, yaratıcılığı desteklemeye teşvik etmek istiyorum. Yaratıcılık her zaman bir mücadeledir, mucize yok” diye konuştu.
Özel askeri harekat katılımcılarına ve sıcak noktalarda görev yapan savaş muhabirlerine teşekkür eden Başbakan, bu kişiler sayesinde tüm ülkenin yaratıcılık yapabildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu noktada, ülke liderimiz hakkında da bir şeyler söylemeden geçemeyeceğiz. O, bu anlamda, bize rehberlik yapıyor ve hepimize yol gösteriyor. Desteği ve hükümeti yönetmesi, bu mucizelerin anahtarı. Ama aslında halkımızın muazzam çalışmasının bir sonucu ve bunu ülke liderimiz de söyledi.”
Mişustin, bu zor dönemde medyaya olan ilgilinin giderek büyümesi dolayısıyla medya temsilcilerine teşekkür ederek rekabet gücünü koruma ve takipçiler için mücadele etme çağırısında bulundu.
19 Aralık 2023, 13:02