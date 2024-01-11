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IBAN üzerinden ödeme yapanları ilgilendiriyor: 'Farkında olmadan suçlara ortak olunabiliyor'
IBAN üzerinden ödeme yapanları ilgilendiriyor: 'Farkında olmadan suçlara ortak olunabiliyor'
Banka sahibi olan milyonlarca vatandaş için kötü haber. IBAN ile ödeme yapanlar için uzamanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor… 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T15:51+0300
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ödeme
kredi kartı
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Tüketiciler kimi zaman ödemelerini IBAN üzerinden yapabiliyor.ÜKONED üyesi ve avukat Saadet Kartı, bu yöntemin kimi tehlikeler barındırdığını vurguladı. Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabilir" dedi ve bu yolla birlikte yapılan kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekti.Ensonhaber'de yer alan habere göre binlerce kişiye dağıtılmış olan paralar, işletmeler aracılığı ile birlikte sisteme yükleniyor. İşletmeye IBAN üzerinden para gönderildiği taktirde bu süreçte bir aktör şeklinde suçlu olunabiliyor. Online olan alışverişlerde IBAN’a para gönderme işlemi yapılırken de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada ayrıca dolandırılma riskiyle de karşı karşıya kalınıyor.Uzmanlar özellikle de banka hesabı olan kişilerin IBAN veya benzeri yollar ile birlikte ödeme yöntemlerinden kaçınmaları konusunda tüketicilerin dikkatini çekiyor.'Açıklama yazın'Özellikle de bir kurum veya kuruluşa para gönderileceği zaman açıklama kısmına yazılacak metnin de önemini vurgulayan avukatlar, kira ödemelerinde dahi ödeme tipinin seçilmesinin önemini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/polat-ciftinin-mali-musaviri-itiraf-etti-kara-para-nasil-aklandi-1077675618.html
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iban, türkiye, ödeme, kredi kartı, kara para
iban, türkiye, ödeme, kredi kartı, kara para

IBAN üzerinden ödeme yapanları ilgilendiriyor: 'Farkında olmadan suçlara ortak olunabiliyor'

15:51 11.01.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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Banka sahibi olan milyonlarca vatandaş için kötü haber. IBAN ile ödeme yapanlar için uzamanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor…
Tüketiciler kimi zaman ödemelerini IBAN üzerinden yapabiliyor.
ÜKONED üyesi ve avukat Saadet Kartı, bu yöntemin kimi tehlikeler barındırdığını vurguladı. Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabilir" dedi ve bu yolla birlikte yapılan kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekti.
Ensonhaber'de yer alan habere göre binlerce kişiye dağıtılmış olan paralar, işletmeler aracılığı ile birlikte sisteme yükleniyor. İşletmeye IBAN üzerinden para gönderildiği taktirde bu süreçte bir aktör şeklinde suçlu olunabiliyor. Online olan alışverişlerde IBAN’a para gönderme işlemi yapılırken de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada ayrıca dolandırılma riskiyle de karşı karşıya kalınıyor.
Uzmanlar özellikle de banka hesabı olan kişilerin IBAN veya benzeri yollar ile birlikte ödeme yöntemlerinden kaçınmaları konusunda tüketicilerin dikkatini çekiyor.

'Açıklama yazın'

Özellikle de bir kurum veya kuruluşa para gönderileceği zaman açıklama kısmına yazılacak metnin de önemini vurgulayan avukatlar, kira ödemelerinde dahi ödeme tipinin seçilmesinin önemini paylaştı.
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