https://sputniknews.com.tr/20240111/gazzeli-hasta-ve-refakatcilerini-tasiyan-ikinci-askeri-ucak-ankaraya-indi-1079558170.html

Gazze’den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye’ye getirildi

Gazze’den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye’ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalara ilişkin, "Bu insani sorumluluğu... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T23:36+0300

2024-01-11T23:36+0300

2024-01-11T23:41+0300

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Türkiye’nin Gazze’deki hasta ve yaralılara yönelik yardımları devam ediyor. Gazzeli 85 hasta ve yaralı tedavileri için 106 refakatçiyle Mısır’dan Türkiye’ye getirildi.Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılara yönelik 7’nci tahliye de gerçekleştirildi. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetlerine ait bağlı bir adet A-400M ve bir adet C-130 uçağı ile toplam 85 hasta ve yaralı beraberindeki 106 refakatçiyle Mısır’ın El-Ariş Havalimanından havalanarak Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanına getirildi.Gazze’den getirilen hasta ve yaralılar, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından refakatçileriyle birlikte Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi. Sağlık Bakanı Koca'dan, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalara ilişkin paylaşımSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen 7. tahliyeyle Gazzeli 85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.Hastaların tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını belirten Koca, paylaşımında, "Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/saglik-bakani-koca-duyurdu-gazzeli-85-hasta-ve-yarali-turkiyeye-getirilecek-1079553992.html

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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, nebil isra, israil, mısır