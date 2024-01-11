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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240111/emekli-maasi-banka-promosyonu-sorgulama-2024-hangi-banka-ne-kadar-emekli-promosyonu-oduyor-1079534276.html
Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emekli maaşı promosyonları, 2024 yılı ocak ayı itibarıyla bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Bankalar belirlenen asgari tutarların üzerinde promosyon... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T11:53+0300
2024-01-11T11:53+0300
ekonomi
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emekli ikramiyesi
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2024 ocak ayı emekli maaşı banka promosyonları, emekli olmaya hak kazanan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Yeni yıl itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?Yeni promosyon tutarı 15 bin liraya ulaştıEmekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 ocak ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi.Bu doğrultuda ING Türkiye ve Türkiye Finans'a emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:İNG emekli promosyonuSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.Türkiye Finans Emekli promosyonuEmeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta!9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın.SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca bankamız aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilerimize;3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.Akbank emekli promosyonuSSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.Tablo şu şekilde;3.500 TL altı 6.000 TL3.500 - 7.499 TL 7.000 TL7.500 - 9.999 TL 9.000 TL10.000 TL ve üzeri 10.000 TLYapı Kredi emekli promosyonu9.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir.Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.QNB Finansbank emekli promosyonu8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyonOrtalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyonOrtalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyonOrtalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyonİş Bankası emekli promosyonuEmeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart’ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.Garanti Bankası emekli promosyonuEmekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.Halkbank emekli promosyonuMaaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.3.500 TL altı 3.000 TL3.500 - 7.499 TL 3.500 TL7.500 - 9.999 TL 4.500 TL10.000 TL ve üzeri 5.000 TLDenizbank emekli promosyonuEmekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TLVakıfbank emekli promosyonu1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.Ziraat Bankası emekli promosyonuSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.Şekerbank emekli promosyonuŞekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.Buna göre maaş aralığınız:0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
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emekli promosyonu,emekli promosyonu veren bankalar,emekli promosyonu ne kadar
emekli promosyonu,emekli promosyonu veren bankalar,emekli promosyonu ne kadar

Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?

11:53 11.01.2024
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Emekli maaşı promosyonları, 2024 yılı ocak ayı itibarıyla bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Bankalar belirlenen asgari tutarların üzerinde promosyon verebiliyor ve bu da emekliler için fırsat kapısı aralıyor. Peki, 2024 ocak ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?
2024 ocak ayı emekli maaşı banka promosyonları, emekli olmaya hak kazanan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Yeni yıl itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

Yeni promosyon tutarı 15 bin liraya ulaştı

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 ocak ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi.

Bu doğrultuda ING Türkiye ve Türkiye Finans'a emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:

İNG emekli promosyonu

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Türkiye Finans Emekli promosyonu

Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta!

9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca bankamız aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilerimize;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

Akbank emekli promosyonu

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

Yapı Kredi emekli promosyonu

9.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir.

Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

QNB Finansbank emekli promosyonu

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

İş Bankası emekli promosyonu

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart’ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

Garanti Bankası emekli promosyonu

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Halkbank emekli promosyonu

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

3.500 TL altı 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

Denizbank emekli promosyonu

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!

0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

Vakıfbank emekli promosyonu

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Şekerbank emekli promosyonu

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
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