DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: 'Görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları, beraberindeki parti yöneticileri ile CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.Heyetler arasında basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti'nin kendilerine iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, teşekkür etti.'Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz'"Bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır" diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte de Mecliste temsil edilen, Mecliste en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Görüşmede ülke meselelerini konuştuklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:'Biz bu meseleyi sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz'Ülkenin büyük bir anayasa krizi yaşadığını savunan Özel, "Biz bu meseleyi sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz. Anayasa Mahkemesinin kararlarının yasama, yürütme ve yargı açısından, gerçek ve tüzel kişiler açısından bağlayıcı olduğuna ilişkin Anayasa metninin kabul edilmemesinin bir anayasayı ihlal girişiminden öte, bir tek adam anlayışının anayasa ve anayasal düzene karşı darbe girişimi olarak görüyoruz" dedi.Özel, şunları kaydetti:'İşbirliğini konuştuk'Tulay Hatımoğulları da ev sahipliğinden dolayı CHP'ye teşekkür ederken, görüşmede çok sayıda başlığı konuştuklarını dile getirdi.Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, yargı krizi ve antidemokratik uygulamaları değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Hatımoğulları, "Yargı krizi öyle derin bir boyuta gelmiş ki şu anda sevgili Can Atalay, bir deprem kentinin milletvekili olarak parlamentoda olması gerekirken, cezaevinde. HDP'nin eş genel başkanları şu an kendi görevlerinde olmalıyken, tamamen siyasi gerekçelerle, bir kumpas davasıyla yargılanıyorlar" dedi.Yerel seçimler nedeniyle ekonomik krizin konuşulmadığını söyleyen Hatımoğulları, bu duruma müsaade etmeyeceklerini vurguladı.Ortak çalışma yürütülecekTuncer Bakırhan da Türkiye'nin önemli sorunları bulunduğunu ve iki partinin bunları konuşması kadar doğal bir şey olamayacağını söyledi.DEM Parti'nin yerel yönetimleri çok önemsediğine dikkati çeken Bakırhan, şunları kaydetti:

