https://sputniknews.com.tr/20240111/cumhurbaskanligi-kaynaklari-erdogan-ve-putin-yakinda-telefon-gorusmesi-yapabilir-1079530403.html
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan ve Putin, yakında telefon görüşmesi yapabilir
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan ve Putin, yakında telefon görüşmesi yapabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakın bir zamanda telefon görüşmesi yapabileceği ifade edildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T10:59+0300
2024-01-11T10:59+0300
2024-01-11T10:59+0300
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vladimir putin
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Sputnik'e açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı kaynağı, yakında Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek bu tür görüşmelerin tarihinin önceden açıklanmadığını anımsattı.Türk kaynak, "Ülkelerimizin liderleri, ilgili kurumlar sürekli temas halinde, devlet başkanları çok güvenilir ilişkiler geliştirdi. Görüşmelere gelince, liderlerin yüz yüze görüşmesi için mutabakat sürecinin devam ettiğini sizlere daha önce söylemiştik. Telefon görüşmelerine gelirsek, yakın gelecekte bunun olması muhtemeldir, ancak tarih açıklamıyoruz" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü açıklamasında, Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki görüşmelere sürekli ihtiyaç olduğunu, ama henüz yeni görüşmenin tarihinin belirlenmediğini kaydetmişti.Putin’in tarih belirlenir belirlenmez Türkiye’ye gitmeye hazır olduğunu söylediğini anımsatan Peskov, “Henüz tarih belirlenmedi. Diplomatik kanallar üzerinden onaylanacak. Bu görüşme er ya geç gerçekleşecek” ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/kremlin-putin-erdogan-gorusmelerine-surekli-ihtiyac-var-1079512762.html
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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, ankara
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan ve Putin, yakında telefon görüşmesi yapabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakın bir zamanda telefon görüşmesi yapabileceği ifade edildi.
Sputnik'e açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı kaynağı, yakında Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek bu tür görüşmelerin tarihinin önceden açıklanmadığını anımsattı.
Türk kaynak, "Ülkelerimizin liderleri, ilgili kurumlar sürekli temas halinde, devlet başkanları çok güvenilir ilişkiler geliştirdi. Görüşmelere gelince, liderlerin yüz yüze görüşmesi için mutabakat sürecinin devam ettiğini sizlere daha önce söylemiştik. Telefon görüşmelerine gelirsek, yakın gelecekte bunun olması muhtemeldir, ancak tarih açıklamıyoruz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü açıklamasında, Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki görüşmelere sürekli ihtiyaç olduğunu, ama henüz yeni görüşmenin tarihinin belirlenmediğini kaydetmişti.
Putin’in tarih belirlenir belirlenmez Türkiye’ye gitmeye hazır olduğunu söylediğini anımsatan Peskov, “Henüz tarih belirlenmedi. Diplomatik kanallar üzerinden onaylanacak. Bu görüşme er ya geç gerçekleşecek” ifadesini kullanmıştı.