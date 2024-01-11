https://sputniknews.com.tr/20240111/ankarada-silahli-catisma-1-yarali-1079520236.html
Ankara’da silahlı çatışma: 1 yaralı
Ankara’da silahlı çatışma: 1 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerinden geçen bir kişi yaralandı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T01:03+0300
2024-01-11T01:03+0300
2024-01-11T01:03+0300
türkiye
sincan
silahlı çatışma
çatışma
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Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, cadde üzerinde yaya olarak bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İHA'nın haberine göre çatışma sonucu o sırada olay yerinden geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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sincan, silahlı çatışma, çatışma
sincan, silahlı çatışma, çatışma
Ankara’da silahlı çatışma: 1 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, cadde üzerinde yaya olarak bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.
İHA'nın haberine göre çatışma sonucu o sırada olay yerinden geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.