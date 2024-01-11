https://sputniknews.com.tr/20240111/ankarada-silahli-catisma-1-yarali-1079520236.html

Ankara’da silahlı çatışma: 1 yaralı

Ankara’da silahlı çatışma: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerinden geçen bir kişi yaralandı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

sincan

silahlı çatışma

çatışma

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Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, cadde üzerinde yaya olarak bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İHA'nın haberine göre çatışma sonucu o sırada olay yerinden geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

sincan

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sincan, silahlı çatışma, çatışma