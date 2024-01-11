https://sputniknews.com.tr/20240111/altin-icin-kritik-gun-gozler-saat-1630da-1079537284.html

Altın için kritik gün: Gözler saat 16.30'da

Altın için kritik gün: Gözler saat 16.30'da

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran altın yeni yılın ilk haftalarında aşağı yönlü hareket ediyor. Altın piyasasının gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T12:46+0300

2024-01-11T12:46+0300

2024-01-11T12:46+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

altın-slam

külçe altın

abd merkez bankası (fed)

fed

fed

fed faiz kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için 2024 senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Yeni yılda da yükselmesi beklenen altında yaşanan düşüş yaşandı. Altın yatırımcılarını bu yıl neler bekliyor, yatırımcılar hangi verileri takip ediyor? Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.Aralık ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasaların merakla beklediği aralık ayı TÜFE kararıyla birlikte, ABD'de yılın son enflasyon raporu açıklanmış olacak. ABD enflasyon verileri 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 16.30'da açıklanacak.ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 0.1 puan artışla 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyor. Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü tayin edecek. Piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirimi mayıs ayında bekleniyor. Gram altın 1.959 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 2.033 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240109/altin-birikimi-olanlara-kuyumculardan-uyari-artik-satin-alinamayacak-1079449453.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, yarım gram altın, gram altın, altın-slam, külçe altın, abd merkez bankası (fed), fed, fed, fed faiz kararı