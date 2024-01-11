https://sputniknews.com.tr/20240111/ak-partiden-emeklilere-ek-zam-aciklamasi-maaslar-ne-zaman-belli-olacak-1079522407.html

AK Parti'den emeklilere ek zam açıklaması: Maaşlar ne zaman belli olacak?

AK Parti'den emeklilere ek zam açıklaması: Maaşlar ne zaman belli olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler milyonları ilgilendiren emekli maaşlarına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Peki emekli maaşı düşük... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T07:23+0300

2024-01-11T07:23+0300

2024-01-11T07:23+0300

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zamma çevrilmiş durumda. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalıştığını ve söz konusu çalışmanın bir sonraki hafta değerlendirileceğini söyledi:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?: Zam hesabı değiştiEmeklilere kademeli zam yapılabileceğini söyleyen Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Hükümet cephesinde bu konu ile bir çalışma olduğunu biliyoruz. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Masadaki alternatiflerden birisi de kademeli bir zam. Kademeli zamda şu şekilde bir formül düşünülüyor. 7 bin 500 TL sınır olarak kabul edilip, 7 bin 500 TL’nin altında emekli maaşı alanlara refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam verilmesi, 7 bin 500 TL üstünde maaş alanlar için ise refah payı ile birlikte yüzde 43,85 civarı bir zam öngörüsü var. En düşük emekli aylığına yüzde 49.25, üstündekilere de yüzde 43.85 oranında zam yapıldığında yüzde 5.40 oranında bir fark çıkıyor. ‘Bu fark nereden kaynaklanıyor?’ sorusunun cevabı ise şöyle: Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 24 olarak tahmin ediliyor. Memur ve memur emeklileri ise temmuzda toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 18.60’lık bir maaş farkı alacaklar. SSK ve Bağkur emeklileri ise enflasyonun yüzde 24 çıkmasıyla birlikte bu oranı hak edecekler. Yani SSK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine göre yüzde 5.40 oranında daha fazla zam alacaklar. Bu dönemde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara 43.85 oranında zam yapılırsa, o zaman temmuz ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam oranları dengeye gelecek ve zam oranları eşitlenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.Ek zam düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek?

https://sputniknews.com.tr/20240110/eytyi-kacirana-kademeli-emeklilik-firsati-yeni-yas-prim-ve-gun-tablosu-nasil-olacak-1079487048.html

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