https://sputniknews.com.tr/20240111/abd-17-aylik-aradan-sonra-rusyadan-petrol-ithalatina-yeniden-basladi---1079549959.html
ABD, 17 aylık aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
ABD, 17 aylık aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
Rusya'ya karşı birçok yaptırımlara imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T17:44+0300
2024-01-11T17:44+0300
2024-01-11T17:44+0300
multimedya
infografik
rusya
abd
petrol ithalatı
enerji
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ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, ülkenin ekim ayında bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal ettiğini ortaya çıkarırken, kasım ayında da tekrar bir alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Konuyla ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, abd, petrol ithalatı, enerji, инфографика
infografik, rusya, abd, petrol ithalatı, enerji, инфографика
ABD, 17 aylık aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
Rusya'ya karşı birçok yaptırımlara imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal etmeye başladı.
ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, ülkenin ekim ayında bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal ettiğini ortaya çıkarırken, kasım ayında da tekrar bir alım gerçekleştirdiği kaydedildi.
Konuyla ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.