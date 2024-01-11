https://sputniknews.com.tr/20240111/abd-17-aylik-aradan-sonra-rusyadan-petrol-ithalatina-yeniden-basladi---1079549959.html

ABD, 17 aylık aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı

ABD, 17 aylık aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı

Rusya'ya karşı birçok yaptırımlara imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T17:44+0300

2024-01-11T17:44+0300

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rusya

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petrol ithalatı

enerji

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ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, ülkenin ekim ayında bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal ettiğini ortaya çıkarırken, kasım ayında da tekrar bir alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Konuyla ilgili veriler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, abd, petrol ithalatı, enerji, инфографика