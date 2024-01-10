Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-kiev-icin-planlanan-silahlar-gazze-nedeniyle-israile-gidiyor-1079509972.html
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini ve Ukrayna... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T16:54+0300
2024-01-10T16:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
ankara
vasyl bodnar
gazze
gazze şeridi
israil
abd
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079509815_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_b427f3ed9b5c9a7b568e257925a495b0.jpg
Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir grup gazeteciye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Kiev'e yapılan silah sevkiyatları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.Gazze'deki durumun, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini belirten Bodnar, "Uluslararası medya dikkatini bu yöne (Gazze'ye) çevirdi, dolayısıyla Ukrayna'da savaşın sona erdiğini düşünenler var" dedi.Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'ya verilmesi planlanan silahların İsrail'e gitmesinin yanı sıra Batılı ülkelerdeki iç siyaset dinamiklerinin de yardımları etkileyen bir unsur olduğunu belirtti.Büyükelçi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları bu dinamikler arasında gösterdi.Ukrayna Büyükelçisi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları, bu dinamikler arasında gösterdi.Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmamasının ardından Ukrayna yük gemilerinin kullandığı yeni rotaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bodnar, bu koridordan eylül ayından bu yana 500'den fazla geminin geçtiğini aktardı. Ukrayna Büyükelçisi, sadece Odessa'dan yola çıkan gemilerin, bu süre içinde 14 milyon ton gıda taşıdığını söyledi.Bodnar, Ukrayna'nın girişimi olan yeni koridordan sadece gıda değil diğer materyallerin taşınmasının, avantajlı bir durum olduğuna dikkati çekerek, koridorun oluşturulması için bölgenin mayınlardan temizlendiğini ve gemiler için bir İngiliz firmasından sigorta alındığını belirtti.Nakliyatın Tuna Nehri'nde de hiç durmadan devam ettiğini anlatan Bodnar, buradaki 3 limandan hareket eden gemilerin yıllık taşıdığı yük hacminin 6 milyon ton olduğunu kaydetti. Ukrayna Büyükelçisi, Avrupa'ya da ürünlerin çoğunlukla demir yolu aracılığıyla ulaştırıldığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/scholz-abnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-azalmasindan-rahatsiz-1079509284.html
ukrayna
ankara
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079509815_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8135405a37ae8535aa2628e7ebacea97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, askeri yardım, ankara, vasyl bodnar, gazze, gazze şeridi, israil, abd, ortadoğu
ukrayna, askeri yardım, ankara, vasyl bodnar, gazze, gazze şeridi, israil, abd, ortadoğu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor

16:54 10.01.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
Abone ol
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini ve Ukrayna için planlanan silahların İsrail'e gönderildiğini söyledi.
Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir grup gazeteciye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Kiev'e yapılan silah sevkiyatları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki durumun, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini belirten Bodnar, "Uluslararası medya dikkatini bu yöne (Gazze'ye) çevirdi, dolayısıyla Ukrayna'da savaşın sona erdiğini düşünenler var" dedi.
Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'ya verilmesi planlanan silahların İsrail'e gitmesinin yanı sıra Batılı ülkelerdeki iç siyaset dinamiklerinin de yardımları etkileyen bir unsur olduğunu belirtti.
Büyükelçi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları bu dinamikler arasında gösterdi.
Ukrayna Büyükelçisi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları, bu dinamikler arasında gösterdi.
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmamasının ardından Ukrayna yük gemilerinin kullandığı yeni rotaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bodnar, bu koridordan eylül ayından bu yana 500'den fazla geminin geçtiğini aktardı. Ukrayna Büyükelçisi, sadece Odessa'dan yola çıkan gemilerin, bu süre içinde 14 milyon ton gıda taşıdığını söyledi.
Bodnar, Ukrayna'nın girişimi olan yeni koridordan sadece gıda değil diğer materyallerin taşınmasının, avantajlı bir durum olduğuna dikkati çekerek, koridorun oluşturulması için bölgenin mayınlardan temizlendiğini ve gemiler için bir İngiliz firmasından sigorta alındığını belirtti.
Nakliyatın Tuna Nehri'nde de hiç durmadan devam ettiğini anlatan Bodnar, buradaki 3 limandan hareket eden gemilerin yıllık taşıdığı yük hacminin 6 milyon ton olduğunu kaydetti. Ukrayna Büyükelçisi, Avrupa'ya da ürünlerin çoğunlukla demir yolu aracılığıyla ulaştırıldığını aktardı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
Ukrayna krizi
‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’
16:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала