https://sputniknews.com.tr/20240110/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-kiev-icin-planlanan-silahlar-gazze-nedeniyle-israile-gidiyor-1079509972.html
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini ve Ukrayna... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T16:54+0300
2024-01-10T16:54+0300
2024-01-10T16:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
ankara
vasyl bodnar
gazze
gazze şeridi
israil
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Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir grup gazeteciye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Kiev'e yapılan silah sevkiyatları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.Gazze'deki durumun, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini belirten Bodnar, "Uluslararası medya dikkatini bu yöne (Gazze'ye) çevirdi, dolayısıyla Ukrayna'da savaşın sona erdiğini düşünenler var" dedi.Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'ya verilmesi planlanan silahların İsrail'e gitmesinin yanı sıra Batılı ülkelerdeki iç siyaset dinamiklerinin de yardımları etkileyen bir unsur olduğunu belirtti.Büyükelçi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları bu dinamikler arasında gösterdi.Ukrayna Büyükelçisi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları, bu dinamikler arasında gösterdi.Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmamasının ardından Ukrayna yük gemilerinin kullandığı yeni rotaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bodnar, bu koridordan eylül ayından bu yana 500'den fazla geminin geçtiğini aktardı. Ukrayna Büyükelçisi, sadece Odessa'dan yola çıkan gemilerin, bu süre içinde 14 milyon ton gıda taşıdığını söyledi.Bodnar, Ukrayna'nın girişimi olan yeni koridordan sadece gıda değil diğer materyallerin taşınmasının, avantajlı bir durum olduğuna dikkati çekerek, koridorun oluşturulması için bölgenin mayınlardan temizlendiğini ve gemiler için bir İngiliz firmasından sigorta alındığını belirtti.Nakliyatın Tuna Nehri'nde de hiç durmadan devam ettiğini anlatan Bodnar, buradaki 3 limandan hareket eden gemilerin yıllık taşıdığı yük hacminin 6 milyon ton olduğunu kaydetti. Ukrayna Büyükelçisi, Avrupa'ya da ürünlerin çoğunlukla demir yolu aracılığıyla ulaştırıldığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/scholz-abnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-azalmasindan-rahatsiz-1079509284.html
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ukrayna, askeri yardım, ankara, vasyl bodnar, gazze, gazze şeridi, israil, abd, ortadoğu
ukrayna, askeri yardım, ankara, vasyl bodnar, gazze, gazze şeridi, israil, abd, ortadoğu
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Kiev için planlanan silahlar Gazze nedeniyle İsrail'e gidiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini ve Ukrayna için planlanan silahların İsrail'e gönderildiğini söyledi.
Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir grup gazeteciye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Kiev'e yapılan silah sevkiyatları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki durumun, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını etkilediğini belirten Bodnar, "Uluslararası medya dikkatini bu yöne (Gazze'ye) çevirdi, dolayısıyla Ukrayna'da savaşın sona erdiğini düşünenler var" dedi.
Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'ya verilmesi planlanan silahların İsrail'e gitmesinin yanı sıra Batılı ülkelerdeki iç siyaset dinamiklerinin de yardımları etkileyen bir unsur olduğunu belirtti.
Büyükelçi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları bu dinamikler arasında gösterdi.
Ukrayna Büyükelçisi, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukaları, bu dinamikler arasında gösterdi.
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmamasının ardından Ukrayna yük gemilerinin kullandığı yeni rotaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bodnar, bu koridordan eylül ayından bu yana 500'den fazla geminin geçtiğini aktardı. Ukrayna Büyükelçisi, sadece Odessa'dan yola çıkan gemilerin, bu süre içinde 14 milyon ton gıda taşıdığını söyledi.
Bodnar, Ukrayna'nın girişimi olan yeni koridordan sadece gıda değil diğer materyallerin taşınmasının, avantajlı bir durum olduğuna dikkati çekerek, koridorun oluşturulması için bölgenin mayınlardan temizlendiğini ve gemiler için bir İngiliz firmasından sigorta alındığını belirtti.
Nakliyatın Tuna Nehri'nde de hiç durmadan devam ettiğini anlatan Bodnar, buradaki 3 limandan hareket eden gemilerin yıllık taşıdığı yük hacminin 6 milyon ton olduğunu kaydetti. Ukrayna Büyükelçisi, Avrupa'ya da ürünlerin çoğunlukla demir yolu aracılığıyla ulaştırıldığını aktardı.