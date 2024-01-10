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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/suudi-arabistanin-ingiltere-buyukelcisi-israil-ile-iliskilerimizi-normallestirmek-istiyoruz-1079491156.html
Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz
Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz
Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi Halid bin Bandar el Suud İsrail ile yapılacak herhangi bir normalleşme anlaşmasının bir Filistin devletinin... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T09:54+0300
2024-01-10T09:54+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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Büyükelçi Halid bin Bandar el Suud basın açıklamasında,"Suudi Arabistan, Gazze'deki savaştan sonra İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor" diyerek 7 Ekim savaşı öncesinde iki ülkenin anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu kaydetti.Bandar açıklamalarında şu sözleri kaydetti:İsrail medyası, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda Beyaz Saray ile gizli görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.İsrail medyasında çıkan haberlerde, 'İsrail'in ABD'nin vizyonuyla çelişen adımlar atmayacağı ve İsrail'in, Filistin meselesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın talep ettiği dönüşü görüşmeye hazır olacağı mesajını ilettiği' ifade edilmiş, Suudilerin ise savunma ittifakı ve silah anlaşmaları ile ilgilendiği belirtilmişti.İsrail medyasında çıkan haberde, "Amerikalılar, İsrail ile Suudi Arabistan arasında varılacak bir anlaşmayla gerilimin artmasının veya bölgesel bir savaşın önlenebileceğine inanıyor. Bu aynı zamanda savaşın sona ermesine ve Suudi Arabistan'ın Gazze'yi yeniden inşa etmesi için kullanılmasına da yol açabilir. Hepsinden önemlisi anlaşma. Başkan Biden'a seçimlerden önce gerçek bir başarı sağlayabiliriz" notu düşülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231101/beyaz-saray-suudi-arabistan-israil-ile-normallesmeye-hala-ilgi-duyuyor-1076954681.html
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suudi arabistan, israil, abd, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, benyamin netanyahu
suudi arabistan, israil, abd, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, benyamin netanyahu

Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz

09:54 10.01.2024
© WikipediaSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi Halid bin Bandar el Suud İsrail ile yapılacak herhangi bir normalleşme anlaşmasının bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.
Büyükelçi Halid bin Bandar el Suud basın açıklamasında,"Suudi Arabistan, Gazze'deki savaştan sonra İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor" diyerek 7 Ekim savaşı öncesinde iki ülkenin anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu kaydetti.
Bandar açıklamalarında şu sözleri kaydetti:
Suudi Arabistan, Gazze'deki içler acısı ölümlere rağmen İsrail ile ilişkiler kurmaya hala inanıyor. Ancak bu Filistin halkının pahasına olamaz ve Hamas'ı gelecekteki Filistin devletine entegre etme konusunu da düşünmeyi gerektiriyor.
İsrail medyası, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda Beyaz Saray ile gizli görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.
İsrail medyasında çıkan haberlerde, 'İsrail'in ABD'nin vizyonuyla çelişen adımlar atmayacağı ve İsrail'in, Filistin meselesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın talep ettiği dönüşü görüşmeye hazır olacağı mesajını ilettiği' ifade edilmiş, Suudilerin ise savunma ittifakı ve silah anlaşmaları ile ilgilendiği belirtilmişti.
İsrail medyasında çıkan haberde, "Amerikalılar, İsrail ile Suudi Arabistan arasında varılacak bir anlaşmayla gerilimin artmasının veya bölgesel bir savaşın önlenebileceğine inanıyor. Bu aynı zamanda savaşın sona ermesine ve Suudi Arabistan'ın Gazze'yi yeniden inşa etmesi için kullanılmasına da yol açabilir. Hepsinden önemlisi anlaşma. Başkan Biden'a seçimlerden önce gerçek bir başarı sağlayabiliriz" notu düşülmüştü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby şok haber şaşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Beyaz Saray: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeye hala ilgi duyuyor
1 Kasım 2023, 12:49
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