https://sputniknews.com.tr/20240110/suudi-arabistanin-ingiltere-buyukelcisi-israil-ile-iliskilerimizi-normallestirmek-istiyoruz-1079491156.html

Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz

Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz

Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi Halid bin Bandar el Suud İsrail ile yapılacak herhangi bir normalleşme anlaşmasının bir Filistin devletinin... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T09:54+0300

2024-01-10T09:54+0300

2024-01-10T09:54+0300

israil- filistin çatışması

suudi arabistan

israil

abd

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

benyamin netanyahu

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Büyükelçi Halid bin Bandar el Suud basın açıklamasında,"Suudi Arabistan, Gazze'deki savaştan sonra İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor" diyerek 7 Ekim savaşı öncesinde iki ülkenin anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu kaydetti.Bandar açıklamalarında şu sözleri kaydetti:İsrail medyası, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda Beyaz Saray ile gizli görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.İsrail medyasında çıkan haberlerde, 'İsrail'in ABD'nin vizyonuyla çelişen adımlar atmayacağı ve İsrail'in, Filistin meselesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın talep ettiği dönüşü görüşmeye hazır olacağı mesajını ilettiği' ifade edilmiş, Suudilerin ise savunma ittifakı ve silah anlaşmaları ile ilgilendiği belirtilmişti.İsrail medyasında çıkan haberde, "Amerikalılar, İsrail ile Suudi Arabistan arasında varılacak bir anlaşmayla gerilimin artmasının veya bölgesel bir savaşın önlenebileceğine inanıyor. Bu aynı zamanda savaşın sona ermesine ve Suudi Arabistan'ın Gazze'yi yeniden inşa etmesi için kullanılmasına da yol açabilir. Hepsinden önemlisi anlaşma. Başkan Biden'a seçimlerden önce gerçek bir başarı sağlayabiliriz" notu düşülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231101/beyaz-saray-suudi-arabistan-israil-ile-normallesmeye-hala-ilgi-duyuyor-1076954681.html

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suudi arabistan, israil, abd, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, benyamin netanyahu