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Sosyal medyadaki 'çelme akımı' Milli Takım hayallerini kararttı: Arkadaş şakasının kurbanı oldu
Sosyal medyadaki 'çelme akımı' Milli Takım hayallerini kararttı: Arkadaş şakasının kurbanı oldu
Antalya’da yaklaşık 9 yıldır basketbol ve ragbi sporuyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken iki arkadaşının... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:22+0300
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yaşam
şaka
tiktok
gençlik ve spor bakanlığı
zahir el sakat
antalya
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Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11. sınıf öğrencisi Nilsu Ö.’yü, 2 Ocak Salı günü sınava hazırlandığı sırada iki arkadaşı arayıp TikTok akımı çekeceklerini söyledi. Arkadaşlarının bu isteğini kırmayan Nilsu Ö., onların yanına gitti. İddiaya göre, ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.’ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı. Bir anda kendini yerde bulan Nilsu Ö., ayağa kalkamadı ve acı içerisinde kıvranmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın omurgasında kırık tespit edildi. Bel kısmına çelik korse takılan Nilsu’ya, 1 ay boyunca ayağa kalkmadan yatak istirahati verildi. Kızının yaşadığı olayı duyup yanına gelen anne Canan Başoğlu ise iki öğrenci hakkında şikayetçi oldu.Ragbide milli takımı hayal ediyorduYaklaşık 8 yıl boyunca basketbolda kupalar kaldıran ve çok sayıda madalya sahibi olan, son 1 yıl içerisinde de Kepezspor bayanlar ragbi takımında spor yapan genç kıza doktorlar antrenmanlara en az 3-4 ay sonra dönebileceğini söyledi. Ragbide milli takım hayali kuran Nilsu, aldığı haberle üzüntüye boğulsa da yeniden sahalara dönmek için yatağında gün sayıyor.'Çok büyük hayallerim vardı'Olayı anlatan Nilsu Ö., şunları söyledi:'Yıllardır verdiği emek 2 dakikalık şaka yüzünden mahvoldu'Anne Canan Başoğlu ise, Tiktok akımı için yapılan şakayı son derece yanlış bulduğunu ve kızının yıllardır verdiği emeğin 2 dakikada yok olduğunu söyledi. Başoğlu, “Tiktok akımı adı altında bir şaka adına kızımın yıllardır verdiği emek 2 dakikada mahvoldu. Ben kızıma güveniyorum, tekrar ayağa kalkıp sporuna ve okuluna geri dönecek. Bu TikTok adı altında çekilen ağır şakalar, gençlerimizin canına mal olabilir. Ben o gece gittiğim zaman kızımı belden aşağı felç de bulabilirdim ya da beyin kanaması geçirmiş olarak da bulabilirdim. Çocuklarımıza girdikleri ‘sınavdan 100 alacaksın, sen mühendislik okuyacaksın’ demek yerine insan hayatının daha değerli olduğunu söyleyip vicdanlı ve merhametli bir insan yetiştirmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü 2 dakikalık bir şaka benim kızımı bu hale getirdi. Buradaki kupa ve madalyalar reklam amaçlı değil, çok büyük bir emek var. Kızımın kaldığı yurt ve okuduğu okul, hepsi tek tek aradılar ve ilgilendiler. Onları asla kötülemiyorum ve hala arkamızdalar. Bir anne olarak çok üzgünüm. TikTok akımına bir an önce el konulmasını istiyorum. Benim kızım gibi daha nice gençlerin hayali çöp olmasın” dedi.
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şaka, tiktok, gençlik ve spor bakanlığı, zahir el sakat, antalya
şaka, tiktok, gençlik ve spor bakanlığı, zahir el sakat, antalya

Sosyal medyadaki 'çelme akımı' Milli Takım hayallerini kararttı: Arkadaş şakasının kurbanı oldu

13:22 10.01.2024
© İHA / SUAT METİNNilsu Ö.
Nilsu Ö. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© İHA / SUAT METİN
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Antalya’da yaklaşık 9 yıldır basketbol ve ragbi sporuyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken iki arkadaşının yaptığı ve son 4 yıldır TikTok’ta akım olan ‘çelme takma’ şakasının kurbanı oldu. Genç kız, 3-4 aylık süre sonra antrenmanlara başlayabilecek.
Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11. sınıf öğrencisi Nilsu Ö.’yü, 2 Ocak Salı günü sınava hazırlandığı sırada iki arkadaşı arayıp TikTok akımı çekeceklerini söyledi.
Arkadaşlarının bu isteğini kırmayan Nilsu Ö., onların yanına gitti. İddiaya göre, ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.’ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı. Bir anda kendini yerde bulan Nilsu Ö., ayağa kalkamadı ve acı içerisinde kıvranmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın omurgasında kırık tespit edildi.
Bel kısmına çelik korse takılan Nilsu’ya, 1 ay boyunca ayağa kalkmadan yatak istirahati verildi. Kızının yaşadığı olayı duyup yanına gelen anne Canan Başoğlu ise iki öğrenci hakkında şikayetçi oldu.

Ragbide milli takımı hayal ediyordu

Yaklaşık 8 yıl boyunca basketbolda kupalar kaldıran ve çok sayıda madalya sahibi olan, son 1 yıl içerisinde de Kepezspor bayanlar ragbi takımında spor yapan genç kıza doktorlar antrenmanlara en az 3-4 ay sonra dönebileceğini söyledi. Ragbide milli takım hayali kuran Nilsu, aldığı haberle üzüntüye boğulsa da yeniden sahalara dönmek için yatağında gün sayıyor.

'Çok büyük hayallerim vardı'

Olayı anlatan Nilsu Ö., şunları söyledi:
“Yurtta ertesi gün gerçekleşecek olan etüt sınavı için hazırlanıyordum. Arkadaşlarım arayıp TikTok akımı çekeceklerini söylediler. Sınava çalıştığım için hemen gidip geleyim diye acele ettim. Beni ortaya aldılar, kamerayı koydular. Sırayla zıplayacaklarını ve en son üçümüzün aynı anda zıplayacağını söylediler. Ben zıpladıktan sonra ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar ve yere düştüm. Yerden kalkmadım, çok fazla acım vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografide omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. O süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum, şu anda da öyle. Arkadaşlarımın kötü niyetle yapmadığının farkındayım ama şakanın yapıldığı zemin sert bir zemindi, bunu düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Olan benim sporuma, hayalime oldu. 1 senedir milli takım için hazırlanıyordum. Şubatta maçım vardı. Maçıma katılamayacağım ama arkadaşlarıma sonuna kadar destek olacağım. Çok büyük hayallerim vardı ama hayırlısı buymuş.”

'Yıllardır verdiği emek 2 dakikalık şaka yüzünden mahvoldu'

Anne Canan Başoğlu ise, Tiktok akımı için yapılan şakayı son derece yanlış bulduğunu ve kızının yıllardır verdiği emeğin 2 dakikada yok olduğunu söyledi. Başoğlu, “Tiktok akımı adı altında bir şaka adına kızımın yıllardır verdiği emek 2 dakikada mahvoldu. Ben kızıma güveniyorum, tekrar ayağa kalkıp sporuna ve okuluna geri dönecek. Bu TikTok adı altında çekilen ağır şakalar, gençlerimizin canına mal olabilir. Ben o gece gittiğim zaman kızımı belden aşağı felç de bulabilirdim ya da beyin kanaması geçirmiş olarak da bulabilirdim. Çocuklarımıza girdikleri ‘sınavdan 100 alacaksın, sen mühendislik okuyacaksın’ demek yerine insan hayatının daha değerli olduğunu söyleyip vicdanlı ve merhametli bir insan yetiştirmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü 2 dakikalık bir şaka benim kızımı bu hale getirdi. Buradaki kupa ve madalyalar reklam amaçlı değil, çok büyük bir emek var. Kızımın kaldığı yurt ve okuduğu okul, hepsi tek tek aradılar ve ilgilendiler. Onları asla kötülemiyorum ve hala arkamızdalar. Bir anne olarak çok üzgünüm. TikTok akımına bir an önce el konulmasını istiyorum. Benim kızım gibi daha nice gençlerin hayali çöp olmasın” dedi.
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