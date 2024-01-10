https://sputniknews.com.tr/20240110/secin-yetkisiz-paylasimindan-sonra-bitcoin-ne-durumda-1079494343.html

SEC'in yetkisiz paylaşımından sonra Bitcoin ne durumda?

SEC'in yetkisiz paylaşımından sonra Bitcoin ne durumda?

SEC'in sosyal medya hesabı ele geçirilip, "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı yapıldı. Bunun üzerine Bitcoin kısa süre içerisinde 48 bin dolara yükseldi... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T11:02+0300

2024-01-10T11:02+0300

2024-01-10T11:02+0300

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Kripto para piyasaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) X hesabından yapılan Bitcoin ETF paylaşım ile alt üst oldu.'Onay aldı' açıklaması yapıldıSEC'in sosyal medya hesabı ele geçirilip, "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı yapıldı. Bunun üzerine Bitcoin kısa süre içerisinde 48 bin dolara yükseldi.Gensler'in açıklaması yönü aşağı çevirdiDaha sonra SEC Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi. Gensler'in paylaşımı ile BTC yönünü aşağı çevirdi. Bitcoin, 44 bin 800 dolara kadar geriledi.Bitcoin'deki aşağı ve yukarı yönlü hareketlerle birlikte piyasadan toplam 217 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 133 milyon dolarlık long pozisyon, 84 milyon dolarlık ise short pozisyon sıfırlandı.Yatırımcıların Bitcoin'de 84 milyon dolarlık, Ethereum'da 42 milyon dolarlık pozisyonları silindi. En fazla tasfiye 82 milyon dolar ile Binance borsasında yaşandı.Kripto piyasasında yaşanan kayıpların ardından sosyal medyada SEC ve Başkan Gensler'e yönelik tepkiler arttı.Bitcoin (BTC) ETF onayı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Kripto para yatırımcıları tarafından heyecanla beklenen Bitcoin ETF onayı için SEC'in karar verme tarihi belli oldu.Buna göre; SEC'in, Bitcoin ETF başvurularıyla ilgili kararını bugün, yani 10 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/sec-x-hesabinin-ele-gecirildigini-ve-spot-bitcoin-etflerin-onaylanmadigini-acikladi-1079485126.html

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