https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-34-iha-dusuruldu-1079507809.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 34 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 34 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 34 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve 895 Ukraynalı askeri... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T15:37+0300

2024-01-10T15:37+0300

2024-01-10T15:40+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 145’e yakın asker, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil olarak gerçekleşti. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’ya ait ABD yapımı M777 topçu sistemi, birer adet D-20 ve D-30 obüsleri vuruldu.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerini vurdu. Bu yönde yaklaşık 190 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukraynalı 280 asker etkisiz hale getirilirken, iki tank, iki Bradley zırhlı savaş aracı, üç Kozak zırhlı aracı ve 15 otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’ya ait Akatsiya topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri, Gvozdika topçu sistemi ve bir mühimmat deposu vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava, topçu ve ağır roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna’nın bu yöndeki kaybı 170’ten fazla asker, iki tank, üç zırhlı savaş aracı ve dört otomobil oldu. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’ya ait Gvozdika topçu sistemi ile Grad çok namlulu roketatar yok edildi.Zaporojye istikametinde, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 40 asker ve üç otomobil olarak gerçekleşti.Herson istikametinde, ‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu yaklaşık 50 asker, iki otomobil ve ABD yapımı M777 topçu sistemini kaybetti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’nın farklı bölgelerine düzenlenen füze ve İHA saldırılarında bir P-18 radarı, iki drone bakım ve montaj atölyesi ve bir mühimmat deposu imha edildi.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna ait 34 insansız hava aracını düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20240110/ukraynali-doktor-agir-yarali-askerlerin-sayisi-yuzde-30-artti-1079506335.html

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