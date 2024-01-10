MHP 55 başkan adayını açıkladı
16:57 10.01.2024 (güncellendi: 17:31 10.01.2024)
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© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği 16 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün
Amasya'da Bayram Çelik,
Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu,
Bayburt'ta Hükmü Pekmezci,
Çankırı'da İsmail Hakkı Esen,
Erzincan'da Bekir Aksun,
Karabük'te Rafet Vergili,
Karaman'da Savaş Kalaycı,
Kastamonu'da Yüksel Aydın,
Kütahya'da Alim Işık,
Nevşehir'de Adnan Doğu,
Niğde'de Hamdi Doğan,
Osmaniye'de İbrahim Çenet
59 ilde işbirliği
MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.