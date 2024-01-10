https://sputniknews.com.tr/20240110/mhp-55-baskan-adayini-acikladi-1079510247.html

MHP 55 başkan adayını açıkladı

MHP 55 başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T16:57+0300

2024-01-10T16:57+0300

2024-01-10T17:31+0300

politika

mhp

belediye

belediye başkanı

mustafa bahçeli

mersin

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MHP 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği 16 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı:59 ilde işbirliğiMHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-parti-28-sehrin-belediye-baskani-aciklayacak-listede-12-buyuksehir-belediyesi-de-var-1079373172.html

mersin

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