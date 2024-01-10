https://sputniknews.com.tr/20240110/metrobus-arizalandi-metrelerce-kuyruk-olustu-1079499622.html

Metrobüs arızalandı, metrelerce kuyruk oluştu

Metrobüs arızalandı, metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında arıza nedeniyle seferler aksayınca aşırı yoğunluk yaşandı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T12:38+0300

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türkiye

metrobüs

istanbul

arıza

yoğunluk

kalabalık

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İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturanlar, metrobüse binebilmek için durağın içerisinde ve üst geçitte bekledi.İstanbul’da iddiaya göre Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı. Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkanlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı. Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/metrobuste-uyusturucu-hazirladilar-3-kadina-gozalti-1078574816.html

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metrobüs, istanbul, arıza, yoğunluk, kalabalık