https://sputniknews.com.tr/20240110/metrobus-arizalandi-metrelerce-kuyruk-olustu-1079499622.html
Metrobüs arızalandı, metrelerce kuyruk oluştu
Metrobüs arızalandı, metrelerce kuyruk oluştu
İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında arıza nedeniyle seferler aksayınca aşırı yoğunluk yaşandı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T12:38+0300
2024-01-10T12:38+0300
2024-01-10T12:38+0300
türkiye
metrobüs
istanbul
arıza
yoğunluk
kalabalık
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İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturanlar, metrobüse binebilmek için durağın içerisinde ve üst geçitte bekledi.İstanbul’da iddiaya göre Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı. Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkanlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı. Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231218/metrobuste-uyusturucu-hazirladilar-3-kadina-gozalti-1078574816.html
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metrobüs, istanbul, arıza, yoğunluk, kalabalık
metrobüs, istanbul, arıza, yoğunluk, kalabalık
Metrobüs arızalandı, metrelerce kuyruk oluştu
İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında arıza nedeniyle seferler aksayınca aşırı yoğunluk yaşandı.
İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturanlar, metrobüse binebilmek için durağın içerisinde ve üst geçitte bekledi.
İstanbul’da iddiaya göre Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.
Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkanlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.
Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı. Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.