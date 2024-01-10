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https://sputniknews.com.tr/20240110/meksikali-oyuncu-adan-canto-hayatini-kaybetti-1079504881.html
Meksikalı oyuncu Adan Canto hayatını kaybetti
Meksikalı oyuncu Adan Canto hayatını kaybetti
Meksikalı aktör Adan Canto uzun süredir mücadele ettiği apandisit kanseri nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T14:24+0300
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yaşam
adan canto
oyuncu
hastalık
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Designated Survivor, The Cleaning Lady ve Narcos gibi yapımlarla tanınan Adan Canto uzun süredir apandisit kanseri ile mücadele ediyordu. 42 yaşındaki oyuncu, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.Oyuncunun eşi Stephanie Ann Canto sosyal medya hesabından eşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.5 Aralık 1981'de Meksika'da doğan oyuncu, Teksas'ta büyüdü. 16 yaşındaki şarkıcı ve gitarist olma hayaliyle yola çıkan oyuncu, reklamlarla ve dizilerde rol almaya başladı.Canto'nun en çok tanındığı rollerden biri X-Men: Days of Future Past filmindeki Sunspot karakteri. Oyuncu, Bruised ve Agent Game gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.
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adan canto, oyuncu, hastalık
adan canto, oyuncu, hastalık

Meksikalı oyuncu Adan Canto hayatını kaybetti

14:24 10.01.2024
© Fotoğraf : Instagram/CantoAdan Canto
Adan Canto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Fotoğraf : Instagram/Canto
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Meksikalı aktör Adan Canto uzun süredir mücadele ettiği apandisit kanseri nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetti.
Designated Survivor, The Cleaning Lady ve Narcos gibi yapımlarla tanınan Adan Canto uzun süredir apandisit kanseri ile mücadele ediyordu. 42 yaşındaki oyuncu, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
Oyuncunun eşi Stephanie Ann Canto sosyal medya hesabından eşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
5 Aralık 1981'de Meksika'da doğan oyuncu, Teksas'ta büyüdü. 16 yaşındaki şarkıcı ve gitarist olma hayaliyle yola çıkan oyuncu, reklamlarla ve dizilerde rol almaya başladı.
Canto'nun en çok tanındığı rollerden biri X-Men: Days of Future Past filmindeki Sunspot karakteri. Oyuncu, Bruised ve Agent Game gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.
Sefo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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