https://sputniknews.com.tr/20240110/meksikali-oyuncu-adan-canto-hayatini-kaybetti-1079504881.html

Meksikalı oyuncu Adan Canto hayatını kaybetti

Meksikalı oyuncu Adan Canto hayatını kaybetti

Meksikalı aktör Adan Canto uzun süredir mücadele ettiği apandisit kanseri nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T14:24+0300

2024-01-10T14:24+0300

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yaşam

adan canto

oyuncu

hastalık

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Designated Survivor, The Cleaning Lady ve Narcos gibi yapımlarla tanınan Adan Canto uzun süredir apandisit kanseri ile mücadele ediyordu. 42 yaşındaki oyuncu, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.Oyuncunun eşi Stephanie Ann Canto sosyal medya hesabından eşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.5 Aralık 1981'de Meksika'da doğan oyuncu, Teksas'ta büyüdü. 16 yaşındaki şarkıcı ve gitarist olma hayaliyle yola çıkan oyuncu, reklamlarla ve dizilerde rol almaya başladı.Canto'nun en çok tanındığı rollerden biri X-Men: Days of Future Past filmindeki Sunspot karakteri. Oyuncu, Bruised ve Agent Game gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.

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adan canto, oyuncu, hastalık