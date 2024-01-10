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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/kizildenizde-tansiyon-yukseliyor-abd-24-husi-fuzesini-dusurdu-1079487689.html
Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor: ABD, 24 Husi füzesini düşürdü
Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor: ABD, 24 Husi füzesini düşürdü
Avrupa-Hindistan-Uzakdoğu ticaret yolu üzerinde olmasından dolayı kritik öneme sahip olan Kızıldeniz, Gazze Şeridi’nde başlayan Ortadoğu geriliminin giderek... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T08:35+0300
2024-01-10T08:35+0300
israil- filistin çatışması
kızıldeniz
abd
yemen
husi
husiler
israil
israil-filistin
ortadoğu
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Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı sonrası en büyük saldırısını gerçekleştirdiği bildirilirken, CNN'in adını açıklamadığı Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD Donanması, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den fırlattığı 24 füze ve insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Husiler tarafından başlatılan saldırılar sonucunda hiçbir ABD gemisi ya da mürettebatının zarar görmediği vurgulanırken, TV kanalına konuşan kaynaklar, son ayların en büyük çatışmasında, 20 ülkenin katılımıyla oluşturulan ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu koalisyonun bir parçası olan ABD güçlerinin üç destroyerle temsil edildiğini söyledi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatıldığını doğrularken, en son 6 Ocak’ta ABD donanmasına bağlı "USS Laboon" gemisinin, Kızıldeniz'in güneyinde, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdüğü belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği kaydedilmişti.ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.Bir gün önce Sri Lanka, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı ABD'nin önderliğinde kurulan uluslararası misyona katılacaklarını duyurdu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir ‘tedarik zinciri krizinin’ başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
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kızıldeniz, abd, yemen, husi, husiler, israil, israil-filistin, ortadoğu, süveyş kanalı
kızıldeniz, abd, yemen, husi, husiler, israil, israil-filistin, ortadoğu, süveyş kanalı

Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor: ABD, 24 Husi füzesini düşürdü

08:35 10.01.2024
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin NavalABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi
ABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
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Avrupa-Hindistan-Uzakdoğu ticaret yolu üzerinde olmasından dolayı kritik öneme sahip olan Kızıldeniz, Gazze Şeridi’nde başlayan Ortadoğu geriliminin giderek yayıldığını kanıtlayan en büyük çatışma alanı niteliğine bürünüyor.
Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı sonrası en büyük saldırısını gerçekleştirdiği bildirilirken, CNN'in adını açıklamadığı Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD Donanması, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den fırlattığı 24 füze ve insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Husiler tarafından başlatılan saldırılar sonucunda hiçbir ABD gemisi ya da mürettebatının zarar görmediği vurgulanırken, TV kanalına konuşan kaynaklar, son ayların en büyük çatışmasında, 20 ülkenin katılımıyla oluşturulan ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu koalisyonun bir parçası olan ABD güçlerinin üç destroyerle temsil edildiğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatıldığını doğrularken, en son 6 Ocak’ta ABD donanmasına bağlı "USS Laboon" gemisinin, Kızıldeniz'in güneyinde, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdüğü belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği kaydedilmişti.
ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
Bir gün önce Sri Lanka, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı ABD'nin önderliğinde kurulan uluslararası misyona katılacaklarını duyurdu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir ‘tedarik zinciri krizinin’ başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
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