https://sputniknews.com.tr/20240110/japonyanin-sika-nukleer-santralinde-yeni-sizinti-tespit-edildi-1079514451.html

Japonya’nın Sika nükleer santralinde yeni sızıntı tespit edildi

Japonya’nın Sika nükleer santralinde yeni sızıntı tespit edildi

Japonya’da 1-5 Ocak döneminde meydana gelen çok sayıdaki depremlerin arından Sika Nükleer Güç Santrali’nden denize yeni yağ sızıntısının tespit edildiği... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T18:48+0300

2024-01-10T18:48+0300

2024-01-10T18:48+0300

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nükleer güç santrali

sızıntı

radyasyon

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Japon haber ajansı Kiodo’nun aktardığına göre, Sika Nükleer Güç Santrali’ni işleten Tohoku Electric Power şirketi, santral yakınında deniz yüzeyinde 100x30 metre boyutlarında bir petrol tabakası keşfetti. Bu tabakanın, nükleer santralin ikinci ünitesindeki transformatörde deprem sırasında meydana gelen sızıntının sonucu olduğu tahmin ediliyor.Yapılan ölçümlerin, nükleer santral dışında arka plan radyasyonunda hiçbir değişikliğin meydana gelmediğini ortaya koyduğu kaydedildi.Benzer tabaka 7 Ocak’ta da tespit edilmiş ve ilk tabakanın 5x10 boyutunda olduğu aktarılmıştı.Noto Yarımadası’nda 1 Ocak’ta meydana gelen deprem sırasında Sika Nükleer Güç Santrali’nde 5 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi. Depremin ardından santrali 3 metre yüksekliğinde tsunami vurdu. Bunun sonucunda santralin 1 ve 2. ünitelerindeki iki transformatörde borular patladı ve izolasyon ile soğutma çalışmalarında kullanılan yağ sızdı.Şirket ilk başta 3 bin 500 litre yağın sızdığını duyurdu ancak daha sonra bu rakamın 5 kat daha büyük, 19 bin 800 litre olduğu ortaya çıktı.Açıklamada, bu sızıntının santralin güvenliği için tehdit oluşturmadığını belirtilirken arka plan radyasyonunun normal seviyede olduğunu dile getirildi.Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/japonyadaki-depremlerde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-203e-yukseldi-1079490290.html

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japonya, nükleer, nükleer güç santrali, sızıntı, radyasyon