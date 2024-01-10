https://sputniknews.com.tr/20240110/issizlik-rakamlari-aciklandi-1079491379.html
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T10:02+0300
2024-01-10T10:02+0300
2024-01-10T10:20+0300
ekonomi
işsizlik
türkiye
iş
işçi
işveren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f1e71f7393f9e55a09fe01f5cba5457e.jpg
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 16,5 oldu.Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olduğu hesaplandı.TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.
https://sputniknews.com.tr/20231228/merkez-bankasi-enflasyon-asgari-ucret-etkisiyle-ocakta-yukselecek-1079139311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fc3040d6fb6992b0eb5c84ebec94a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işsizlik, türkiye, iş, işçi, işveren
işsizlik, türkiye, iş, işçi, işveren
İşsizlik rakamları açıklandı
10:02 10.01.2024 (güncellendi: 10:20 10.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu.
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 16,5 oldu.
Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olduğu hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.