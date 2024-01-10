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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israil-genelkurmay-baskani-lubnani-hedef-gosterdi-1079518999.html
İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'ı hedef gösterdi
İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'ı hedef gösterdi
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail askerlerinin Lübnan'da yok edemeyeceği bölge olmadığını" iddia etti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T23:39+0300
2024-01-10T23:39+0300
israil- filistin çatışması
genelkurmay
genelkurmay
israil genelkurmay başkanlığı
israil
israil-filistin
gazze
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lübnan
herzi halevi
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Ordudan yapılan açıklamaya göre, Halevi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerleriyle bir araya geldi.İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, buradaki askerlere hitaben, "Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok. Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz, siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-genelkurmay-baskani-gazzeye-saldirilarin-tum-yil-surecegini-soyledi-1079413793.html
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İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'ı hedef gösterdi

23:39 10.01.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail askerlerinin Lübnan'da yok edemeyeceği bölge olmadığını" iddia etti.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Halevi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerleriyle bir araya geldi.
İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, buradaki askerlere hitaben, "Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok. Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz, siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze’ye saldırıların tüm yıl süreceğini söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze’ye saldırıların tüm yıl süreceğini söyledi
8 Ocak, 00:30
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