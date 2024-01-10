https://sputniknews.com.tr/20240110/israil-genelkurmay-baskani-lubnani-hedef-gosterdi-1079518999.html

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'ı hedef gösterdi

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'ı hedef gösterdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail askerlerinin Lübnan'da yok edemeyeceği bölge olmadığını" iddia etti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T23:39+0300

2024-01-10T23:39+0300

2024-01-10T23:39+0300

israil- filistin çatışması

genelkurmay

genelkurmay

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israil-filistin

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Ordudan yapılan açıklamaya göre, Halevi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerleriyle bir araya geldi.İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, buradaki askerlere hitaben, "Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok. Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz, siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-genelkurmay-baskani-gazzeye-saldirilarin-tum-yil-surecegini-soyledi-1079413793.html

israil

gazze

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