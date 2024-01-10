https://sputniknews.com.tr/20240110/ispanya-basbakani-sanchezden-bati-ulkelerine-cagri-artik-filistin-devletini-taniyin-1079507663.html
İspanya Başbakanı Sanchez’den Batı ülkelerine çağrı: Artık Filistin devletini tanıyın
İspanya Başbakanı Sanchez’den Batı ülkelerine çağrı: Artık Filistin devletini tanıyın
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T15:31+0300
2024-01-10T15:31+0300
2024-01-10T15:31+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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Sanchez, Madrid'de düzenlenen 8. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Sanchez, uluslararası toplumun iki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümü desteklemesi yönündeki önerisini savundu.İspanya hükümetinin, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra ‘tutarlı bir tutum sergilediğini’ söyleyen Sanchez, "Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını istediklerini, İsrail'in kendini savunma hakkını da tanıdıklarını fakat bu ülkeden uluslararası hukuk kurallarına ve insan haklarına saygı gösterip, Gazze'deki felaket haldeki insani duruma son vermelerini istediklerini" kaydetti."Şu anda izlenecek yol, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamak ve çatışmalar sona erdiğinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemektir" diyen Sanchez, iki devletin barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak bu çözüm sağlanana kadar, Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.İki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümün uluslararası toplumun desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen İspanya Başbakanı, Batı’nın bu formül çerçevesinde iki ülkeden biri olan İsrail'i zaten tanıdığını hatırlatarak, Filistin Devleti'nin de Batı toplumu tarafından ‘bir kez ve sonsuza kadar’ tanınması çağrısında bulundu.Filistin devletinin 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen halen bazı Batı ülkelerinin resmi olarak bu ülkeyi tanımadığını hatırlatan Sanchez, "Filistin devletinin Batı ülkelerince artık tanınmasını sağlayacak ciddi bir tartışmanın başlatılması gerektiğini" vurguladı.Sanchez, "Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak, iki devletin tanınmasına dayalı çözümün hayata geçirilmesinin zaruri olduğunu, Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödememesi gerektiğini" aktardı.İspanya'da 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alarak kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, önceliklerinden birini Filistin devletinin tanınması olarak açıklasa da bunu tek taraflı yapmak istemediğinden, Almanya ve Fransa gibi diğer AB ülkelerini de ikna etmeye çalışıyor.Başbakan Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde "bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinli-sayisi-23-bin-357e-yukseldi-1079505844.html
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israil, israil-filistin, filistin sorunu, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, batı
İspanya Başbakanı Sanchez’den Batı ülkelerine çağrı: Artık Filistin devletini tanıyın
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu.
Sanchez, Madrid'de düzenlenen 8. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Sanchez, uluslararası toplumun iki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümü desteklemesi yönündeki önerisini savundu.
İspanya hükümetinin, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra ‘tutarlı bir tutum sergilediğini’ söyleyen Sanchez, "Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını istediklerini, İsrail'in kendini savunma hakkını da tanıdıklarını fakat bu ülkeden uluslararası hukuk kurallarına ve insan haklarına saygı gösterip, Gazze'deki felaket haldeki insani duruma son vermelerini istediklerini" kaydetti.
"Şu anda izlenecek yol, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamak ve çatışmalar sona erdiğinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemektir" diyen Sanchez, iki devletin barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak bu çözüm sağlanana kadar, Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.
İki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümün uluslararası toplumun desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen İspanya Başbakanı, Batı’nın bu formül çerçevesinde iki ülkeden biri olan İsrail'i zaten tanıdığını hatırlatarak, Filistin Devleti'nin de Batı toplumu tarafından ‘bir kez ve sonsuza kadar’ tanınması çağrısında bulundu.
Filistin devletinin 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen halen bazı Batı ülkelerinin resmi olarak bu ülkeyi tanımadığını hatırlatan Sanchez, "Filistin devletinin Batı ülkelerince artık tanınmasını sağlayacak ciddi bir tartışmanın başlatılması gerektiğini" vurguladı.
Sanchez, "Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak, iki devletin tanınmasına dayalı çözümün hayata geçirilmesinin zaruri olduğunu, Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödememesi gerektiğini
" aktardı.
İspanya'da 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alarak kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, önceliklerinden birini Filistin devletinin tanınması olarak açıklasa da bunu tek taraflı yapmak istemediğinden, Almanya ve Fransa gibi diğer AB ülkelerini de ikna etmeye çalışıyor.
Başbakan Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik sürecin ucunu açık bırakarak, 4 yılı kapsayacak şekilde "bu yasama dönemi içinde olacağını" belirtmişti.